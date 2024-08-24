В Курдюмовке пограничники установили украинский флаг

Украинский флаг взвился над Донецкой областью — видео ГПСУ
24 августа 2024 13:45
Установленный флаг в Курдюмивке. Фото: скриншот
Пограничники установили украинский флаг в поселке Курдюмивка Донецкой области. Флаг удалось повесить с помощью FPV-дрона.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 24 августа.
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В поселке над Донецкой области взвился украинский флаг
В Госпогранслужбе поделились видео, на котором виден украинский флаг, который военные благодаря дрону установили на одной из электроопор в поселке Курдюмивка, что в Донецкой области. Также на записи можно заметить патриотический цветной дым, охвативший территорию населенного пункта.
"Пограничная аэроразведка установила флаг Украины с помощью FPV-дрона на одной из электроопор", — говорится в сообщении.
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