В Курдюмовке пограничники установили украинский флаг

Установленный флаг в Курдюмивке. Фото: скриншот

Пограничники установили украинский флаг в поселке Курдюмивка Донецкой области. Флаг удалось повесить с помощью FPV-дрона.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в субботу, 24 августа.

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В Госпогранслужбе поделились видео, на котором виден украинский флаг, который военные благодаря дрону установили на одной из электроопор в поселке Курдюмивка, что в Донецкой области. Также на записи можно заметить патриотический цветной дым, охвативший территорию населенного пункта.

"Пограничная аэроразведка установила флаг Украины с помощью FPV-дрона на одной из электроопор", — говорится в сообщении.