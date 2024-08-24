У Курдюмівці прикордонники встановили український прапор

Український стяг замайорів на Донеччині — відео ДПСУ
24 серпня 2024 13:45
Встановлений прапор у Курдюмівці. Фото: скриншот
Прикордонники встановили український прапор у селищі Курдюмівка на Донеччині. Стяг вдалося повісити за допомогою FPV-дрона.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у суботу, 24 серпня.
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У селищі на Донеччині замайорів український стяг
У Держприкордонслужбі поділилися відео на якому видно український стяг, який військові завдяки дрону встановили на одній з електроопор у селищі Курдюмівка, що у Донецькій області. Також на записі можна помітити патріотичний кольоровий дим, який охопив територію населеного пункту.
"Прикордонна аеророзвідка встановила прапор України за допомогою FPV-дрона на одній з електроопор", — йдеться в повідомленні.
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