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Украинцы будут пожизненно содержать судью, которая способствовала махинациям на выборах

15 июля 2024 09:30
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Судья, запрещавшая протесты, будет пожизненно жить за деньги украинцев
Судья избирает меру наказания. Иллюстративное фото: из открытых источников
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Судья Харьковского окружного суда Юлия Зоркина ушла в отставку и будет пожизненно получать многотысячные выплаты из украинского бюджета. Судья известна тем, что в 2012-2013 годах помогала властям запрещать мирные собрания, а также просила Президента Владимира Зеленского не проводить судебную реформу.  

Об этом сообщает "Следство.Инфо" в понедельник, 15 июля.

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Высший совет правосудия 11 июля 2024 года отправил в отставку судью Харьковского окружного суда Юлию Зоркину. Теперь Украина обязана пожизненно выделять из бюджета средства на пожизненное содержание этой судьи. Размер этого ежемесячного содержания зависит от зарплаты и стажа — чем больше лет, тем больше размер выплат, которые могут достигать сотен тысяч гривен в месяц. В 2023 году зарплата судьи составляла около 125 тысяч гривен в месяц.

 

судья Зоркина
Судья Юлия Зоркина. Фото: "Слідство.Інфо"

По данным издания, активисты не очень хорошо отзываются о судье Зоркине. Она вошла в справочник "судьи Майдана", куда записывали служителей Фемиды, которые, в частности, запрещали проводить митинги, и у Зоркиной есть, по меньшей мере, три таких решения.

Например, в июле 2012 года Харьковский городской совет судился с Харьковским окружным судом с целью запретить общественной организации "Мы — Харьковчане" проводить акцию протеста. Харьковский городской совет беспокоило то, что такие митинги будут мешать властям работать, потому что их планировали провести перед административными зданиями. Судья Зоркина поддержала иск харьковских властей и запретила активистам проводить мирные собрания. Такое же решение судья вынесла и для Всеукраинских объединений "Батькивщина" и "Свобода".

По словам журналистов, несмотря на такие запреты активисты все равно проводили митинги, но Зоркина и другие судьи давали правоохранителям "законные основания" силой разгонять эти собрания.

Кроме того, перед полномасштабным вторжением харьковские чиновники хотели запретить проведение патриотического собрания "Марш Единства". Власти объясняли свой иск в суд тем, что боятся терактов, провокаций и распространения коронавируса. В этот раз судья Зоркина не удовлетворила иск горсовета и разрешила проводить патриотическое собрание.

Также судья упоминается в СМИ из-за ее решения во время выборов нового городского головы в Харькове. Тогда организация "Опора", следящая за выборами, обнаружила, что Игорь Терехов безосновательно получил 248 голосов. Их люди на участках установили разногласия в подсчетах голосов на 30 участках. Власти не хотели перечислять голоса, поэтому "Опора" обратилась в суд, где их иск рассматривала Зоркина. Судья не удовлетворила иск активистов.

Не менее важно, что судья Зоркина выступала против судебной реформы. Она является членом судебной организации, которая обратилась к Владимиру Зеленскому, чтобы он ветировал закон, вводящий открытые конкурсы на должности в Высшем совете правосудия. Этот закон предусматривал привлечение независимых экспертов с международным опытом в проверку кандидатов на добродетель.

Издание отмечает, что в 2022 и 2023 годах Украина потратила 6,2 миллиарда гривен на содержание судей в отставке. Для сравнения, тогда за эти деньги можно было купить почти 365 тысяч FPV-дронов или более 15 тысяч авто для военных, пишут журналисты.

Напомним, сразу два судьи Киевского районного суда Одессы признаны не соответствующими критериям добродетели и профессиональной этики. Речь идет о главе суда Сергее Чванкине и судье Оксане Куриленко.

Также двух судей Одессы подал жалобы областной прокурор. Под прицелом стражей порядка оказались председатель Приморского районного суда Сергей Кичмаренко и судья Киевского районного суда Юлия Федулеева. Они подозреваются в многочисленных нарушениях и злоупотреблении служебным положением.

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