Суддя, яка забороняла протести, довічно житиме за кошт українців

Суддя обирає міру покарання. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Суддя Харківського окружного суду Юлія Зоркіна пішла у відставку та довічно отримуватиме багатотисячні виплати з українського бюджету. Ця суддя відома тим, що у 2012-2013 роках допомагала владі забороняти мирні зібрання, а також просила Президента Володимира Зеленського не проводити судову реформу.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" у понеділок, 15 липня.

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Вища рада правосуддя 11 липня 2024 року відправила у відставку суддю Харківського окружного суду Юлію Зоркіну. Відтепер Україна зобов’язана довічно виділяти з бюджету кошти на довічне утримування цієї судді. Розмір цього щомісячного утримування залежить від зарплатні та стажу — чим більше років, тим більший розмір виплат, які можуть сягати сотень тисяч гривень на місяць. У 2023 році зарплатня судді складала майже 125 тисяч гривень на місяць.

Суддя Юлія Зоркіна. Фото: "Слідство.Інфо"

За даними видання, активісти не дуже добре відгукуються про суддю Зоркіну. Вона увійшла до довідника "судді Майдану", куди записували служителів Феміди, які, зокрема, забороняли проводити мітинги, і у Зоркіної є, щонайменше, три таких рішення.

Наприклад, у липні 2012 року Харківська міська рада позивалася до Харківського окружного суду з метою заборонити громадській організації "Ми — Харків’яни" проводити акцію протесту. Харківську міську раду турбувало те, що такі мітинги заважатимуть владі працювати, бо їх планували провести перед адміністративними будівлями. Суддя Зоркіна підтримала позов харківської влади та заборонила активістам проводити мирні зібрання. Таке саме рішення суддя винесла і для Всеукраїнських об’єднань "Батьківщина" та "Свобода".

За словами журналістів, попри такі заборони, активісти все одно проводили мітинги, але Зоркіна та інші судді давали правоохоронцям "законні підстави" силою розганяти ці зібрання.

Окрім того, перед повномасштабним вторгненням харківські чиновники хотіли заборонити проведення патріотичного зібрання "Марш Єдності". Влада пояснювала свій позов до суду тим, що боїться терактів, провокацій та розповсюдження коронавіруса. Цього разу суддя Зоркіна не задовольнила позов міськради та дозволила проводити патріотичне зібрання.

Також суддя згадується у медіа через її рішення під час виборів нового міського голови у Харкові. Тоді організація "Опора", яка слідкує за виборами, виявила, що Ігор Терехов безпідставно отримав 248 голосів. Їхні люди на дільницях встановили розбіжності у підрахунках голосів на 30 дільницях. Влада не хотіла перераховувати голоси, тому "Опора" звернулася до суду, де їх позов розглядала Зоркіна. Суддя не задовольнила позов активістів.

Не менш важливо, що суддя Зоркіна виступала проти судової реформи. Вона є членкинею судової організації, яка звернулася до Володимира Зеленського, аби він ветував закон, що запроваджує відкриті конкурси на посади у Вищій раді правосуддя. Цей закон передбачав залучення незалежних експертів із міжнародним досвідом до перевірки кандидатів на доброчесність.

Видання зазначає, що у 2022 та 2023 роках Україна витратила 6,2 мільярда гривень на утримання суддів у відставці. Для порівняння, тоді за ці гроші можна було б купити майже 365 тисяч FPV-дронів або понад 15 тисяч авто для військових, пишуть журналісти.

Нагадаємо, одразу двох суддів Київського районного суду Одеси визнано такими, що не відповідають критеріям доброчесності та професійної етики. Мова йде про голову суду Сергія Чванкіна та суддю Оксану Куриленко.

Також на двох суддів Одеси подав скарги обласний прокурор. Під прицілом правоохоронців опинились голова Приморського районного суду Сергій Кічмаренко та суддя Київського районного суду Юлія Федулеєва. Вони підозрюються у численних порушення та зловживанні службовим становищем.