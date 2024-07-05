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Зеленський представив 248 нових суддів, які сьогодні розпочинають роботу

5 липня 2024 16:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні 5 липня розпочали роботу 248 нових суддів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 5 липня, представив нових суддів, які розпочнуть роботу вже сьогодні. Феміду в Україні тепер будуть представляти ще 248 нових облич.

Про це повідомила пресслужба українського лідера у Telegram.

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Зеленський зауважив, що зараз такий час, коли кожен на своєму місці в країні повинен працювати так, аби бути основою для неї. Кожен громадянин має робити все можливе, щоб зміцнювати державні інституції й допомагати захисту українців та всієї держави.

"Від кожного залежать успіх України і єдність у нашому суспільстві, від суддів — особливо. Відсьогодні починають працювати 248 нових суддів України", — зазначив він.

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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, вчора Зеленський провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Під час засідання військово-політичне керівництво країни обговорило застосування дронів та РЕБ.

Також ми писали, що у День Національної поліції Зеленський нагородив орденами 20 правоохоронців. Вони відзначилися у захисті України від російських окупантів.

Володимир Зеленський суд правосуддя Україна судді

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