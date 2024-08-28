Граждане Украины массово выезжают из Крыма

Очереди на выезд из Крыма. Фото иллюстративное: росСМИ

Из оккупированного Крыма стали все чаще уезжать украинцы. Только за прошедшие 12 месяцев с полуострова выехали более 20 тысяч граждан Украины.

Об этом сообщило Крым. Реалии 27 августа со ссылкой на крымское отделение международного движения за деоккупацию Крыма #LiberateCrimea.

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Активисты движения рассказали, что свои выводы о массовом выезде украинцев из Крыма они сделали на основе разных источников. В частности, об этом свидетельствует резкое уменьшение количества учащихся в школах, стремительный рост статистики продаж недвижимости.

"Официальная российская статистика показывает положительное миграционное сальдо по Крыму около двух тысяч человек, но это преимущественно трудовые мигранты и жители соседней России, которые продолжают переезжать в Крым. А вот крымчане - граждане Украины массово покидают оккупированный полуостров. Как результат, в новом учебном году за парты крымских школ сядет почти на десять тысяч учеников меньше, чем в прошлом году. Только на сайте "Авито" в Крыму выставлено на продажу 12 тысяч домов и 33 тысячи квартир. Причины очевидны - в условиях растущих ограничений, угроз и оккупации крымчане, имеющие гражданство Украины, предпочитают искать для себя лучшей доли за пределами Крыма", — говорят крымские активисты.

Также они добавили, что массово полуостров покидают и тысячи крымских татар, являющихся коренным населением. Они уезжают в разные страны Европы и мира.

"Многие едут в Германию, Турцию, например, четверть всех заявителей, которые обращаются в Генеральное консульство Украины в Стамбуле для получения украинских документов приезжают из Крыма. За последние два с половиной года из-за связанной Россией полномасштабной войны против Украины диаспоры крымских татар в некоторых странах Европы выросли в разы", — сообщили в #LiberateCrimea.