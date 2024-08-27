В Украину вернули 11 детей из оккупации

Возвращение детей из оккупации. Фото: Save Ukraine

В Украину вернули 11 детей, находившихся на оккупированных территориях. В настоящее время общее количество спасенных детей составляет 477 человек.

Об этом сообщила пресс-служба "Save Ukraine" во вторник 27 августа.

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В Украину вернули детей из оккупации

Общественная организация Save Ukraine вместе с партнерами Bring Kids Back UA вернули в Украину 11 детей, находившихся на оккупированных территориях. Общее количество детей, возвращенных домой, уже достигло 477.

Истории спасенных лиц

Организация поделилась историей одной женщины Анны, сына которой им пришлось спасать с оккупированной территории. Тогда он сообщил об исчезновении матери, ее схватили агенты ФСБ и вывезли в неизвестном направлении.

"Оставшись один на один с врагом, он понимал, что может стать следующей жертвой. Мы смогли освободить Анну. От нее мы узнали об условиях содержания в плену", — говорится в сообщении.

Женщина рассказала, что была прикована к кровати в подвале вместе с другими пленниками. Там Анна испытала бесчеловечные пытки током и жестокие побои.

"Не получив желаемой информации, оккупанты вывезли Анну с завязанными глазами и бросили на произвол судьбы без телефона, денег и документов. Сегодня Анна наконец-то в безопасности", — сообщили в организации.

Также среди спасенных есть 13-летняя девочка, которая находилась у бабушки на оккупированной территории и постоянно чувствовала угрозу из-за обысков и обязательной российской пропаганды. Она боялась попасть в интернат из-за отсутствия российских документов. Сейчас она наконец-то встретится с мамой.

"Когда увидела сине-желтое знамя на границе, то почувствовала огромное облегчение", — призналась девочка.

Вернуть в Украину удалось супружескую пару с двумя детьми 7 и 13 лет, переживших обыски и угрозы. Родители боялись отправлять детей в школу из-за риска похищения.

Со слезами радости обняла сестру после шести лет разлуки 13-летняя девочка, которая после смерти матери осталась с поддерживавшим оккупантов отчимом.

"Две старшие сестры под влиянием пропаганды разорвали с ней какие-либо связи, узнав о желании вернуться в Украину. Школьная жизнь тоже превратилась в испытания", — говорится в сообщении.

Домой вернулись 14-летний парень и его 10-летняя сестра, пережившие ужас оккупации вместе со своей семьей. Их старший брат стал мишенью для ФСБ — россияне жестоко допрашивали его, пытаясь сломать и завербовать.

"Возвращая детей домой, мы восстанавливаем справедливость и отстраиваем будущее свободной Украины", — отметили в организации.