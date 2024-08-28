Громадяни Україну масово виїждають з Криму

Черги на виїзд з Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

З окупованого Криму стали дедалі частіше виїжджати українці. Лише за минулі 12 місяців з півострова виїхали понад 20 тисяч громадян України.

Про це повідомило Крим.Реалії 27 серпня з посиланням на кримське відділення міжнародного руху за деокупацію Криму #LiberateCrimea.

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Активісти руху розповіли, що свої висновки про масовий виїзд українців з Криму вони зробили на основі різних джерел. Зокрема, про це свідчить різке зменшення кількості учнів у школах, стрімкий ріст статистики продажу нерухомості.

"Офіційна російська статистика показує позитивне міграційне сальдо по Криму близько двох тисяч осіб, але це переважно трудові мігранти і жителі сусідньої Росії, які продовжують переїжджати до Криму. А ось кримчани – громадяни України масово залишають окупований півострів. Як результат, у новому навчальному році за парти кримських шкіл сяде майже на десять тисяч учнів менше, ніж торік. Тільки на сайті "Авито" у Криму виставлено на продаж 12 тисяч будинків та 33 тисячі квартир. Причини очевидні – в умовах зростаючих обмежень, загроз і окупації кримчани, які мають громадянство України, вважають за краще шукати для себе кращої долі за межами Криму", – кажуть кримські активісти.

Також вони додали, що масово півострів покидають й тисячі кримських татар, які є корінним населенням. Вони виїжджають у різні країни Європи та світу.

"Багато хто їде до Німеччини, Туреччини, наприклад, чверть усіх заявників, які звертаються до Генерального консульства України у Стамбулі для отримання українських документів приїжджають із Криму. За останні два з половиною роки через пов'язану Росією повномасштабну війну проти України діаспори кримських татар у деяких країнах Європи зросли в рази", — повідомили в #LiberateCrimea.