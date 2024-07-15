Почему при отключении света пропадает Интернет и связь — пояснение операторов

Человек держит в руках телефон. Фото иллюстративное: pixabay

В Украине абоненты ведущих операторов жалуются на ухудшение качества связи и Интернета при отключении электроэнергии. Жалобы пользователи оставляют на официальных страницах "Киевстара", Vodafone и lifecell.

О своих усилиях для преодоления проблем Новини.LIVE рассказали представители нескольких компаний.

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Жалобы на отсутствие связи и Интернета

Украинцы обратили внимание на то, что не всегда вовремя удается прочесть об объявлении воздушной тревоги. Так, на странице "Киевстара" один из пользователей оставил следующее сообщение: "И не знаешь, есть ли воздушная тревога или нет, а бежишь к укрытию только тогда, когда взрываются ракеты". Многие жалобы также на страницах Vodafone Ukraine и lifecell.

Сообщение на странице Kyivstar. Фото: скриншот

Жалобы на интернет. Фото: скриншот

Сообщение на странице lifecell. Фото: скриншот

Сообщение на странице Vodafone Ukraine. фото: скриншот

Kyivstar: шаги по усилению устойчивости сети

Как отметили в "Киевстар", компания увеличивает количество генераторов и литиевых аккумуляторов для усиления устойчивости сети связи во время отключений света.

"С начала полномасштабного вторжения компания заменила на базовых станциях мобильной связи 115 000 литиевых аккумуляторов, которые используются как резервный источник питания во время блэкаутов. Новые аккумуляторы имеют лучшие характеристики, что позволит увеличить автономность работы телеком-оборудования без электроэнергии до 4 часов и более", — отметили в компании

Также "Киевстар" оборудовал источниками бесперебойного питания 23 тысячи многоквартирных домов для обеспечения работы услуги "Домашний интернет" в случае отключения электроэнергии. Однако в компании говорят, что обеспечить каждого абонента качественной связью и Интернетом в случае обесточивания на базовых станциях невозможно.

"Подключить к автономной генерации все без исключения объекты телеком-сети технически невозможно. Кроме того, после четырех часов работы аккумуляторы полностью истощаются и требуют не менее 8 часов стабильного электропитания для полной перезарядки. Поэтому в случаях, когда отключения электроэнергии являются масштабными и долговременными, компания вынуждена устанавливать приоритеты в обеспечении базовых станций генерирующими мощностями", — рассказали в компании.

Vodafone: какие перспективы

Как отметили в компании Vodafone, 100% базовых станций обеспечены аккумуляторами.

"Они должны были бы в течение короткого времени переключаться на работу от аккумуляторов. Это в теории. На практике все зависит от состояния аккумулятора на этот момент - он может, например, не успеть дозарядиться после предыдущего отключения, ведь на зарядку, в зависимости от типа аккумулятора, нужно до 6 часов", — пояснили в компании.

Как отметили в Vodafone, наиболее уязвимыми являются аккумуляторы старого типа, которые не были рассчитаны на частые длительные отключения. Поэтому в течение последних двух лет проводится установка батарей нового, литий-ферумного типа, которые лучше приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации в условиях частых и длительных отключений электроснабжения и способны обеспечивать в 13 раз больше циклов зарядки.

lifecell: как решить проблему

Компания lifecell также пытается решить существующие проблемы с помощью аккумуляторов и генераторов.

"Когда электроэнергия исчезает, то инфраструктура мобильных операторов становится зависимой от батарей и генераторов, которые требуют постоянной подзарядки и заправки. Для полного заряда батарей необходимо не менее 4 часов стационарного питания, а для питания одной базовой станции от генератора необходимо до 50 литров дизельного топлива в сутки. Люди, которые привезут, подключат (если речь идет о переносном генераторе) и регулярно будут доливать топливо", — объясняет пресс-служба этого мобильного оператора.

Как говорят в компании, обеспечивать работу сети во время длительных обесточиваний от альтернативных источников питания с таким качеством связи, как от стационарного питания, физически невозможно, ведь lifecell имеет около 10 тысяч базовых станций по всей Украине.

"lifecell уже оборудовал батареями более половины всех базовых станций и до конца года планируем оборудовать 70%. К генераторам сейчас подключено 1687 базовых станций lifecell и еще 200 запланировано подключить до конца года", — добавили в компании.

Связисты резюмируют, что физически невозможно обеспечить альтернативное долговременное питание для всех базовых станций, поэтому выбор происходит с точки зрения обеспечения максимального покрытия. Поэтому в периоды длительных отключений покрытие не будет сплошным и могут возникать проблемы со связью.

Напомним, в "Киевстар" призвали пользователей воздержаться от использования "тяжелого" контента, например просмотра видео и совершения видеозвонков, через мобильный интернет. Это позволит снизить нагрузку на базовые станции и продолжить их работу.

Ранее мы писали, что после массированных российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в стране часто выключают свет, а значит, пропадает интернет-соединение. Но у многих людей есть возможность провести дома оптоволокно и забыть о проблемах с Интернетом.

В Укрэнерго сообщили, что тяжелая ситуация с выключением света и кризисом в энергетической инфраструктуре для украинцев еще впереди.