Чому під час відключень світла пропадає Інтернет та зв'язок — пояснення операторів

Чоловік тримає в руках телефон. Фото ілюстративне: pixabay

В Україні абоненти провідних операторів скаржаться на погіршення якості зв’язку та Інтернету під час відключень електроенергії. Скарги користувачі залишають на офіційних сторінках "Київстару", Vodafone та lifecell.

Про свої зусилля для подолання проблем Новини.LIVE розповіли представники кількох компаній.

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Скарги на відсутність зв'язку та Інтернету

Українці звернули увагу на те, що не завжди вчасно вдається прочитати про оголошену повітряну тривогу. Так, на сторінці "Київстару" один з користувачів залишив таке повідомлення: "І не знаєш, чи є повітряна тривога, чи ні, а біжиш до укриття лише тоді, коли вибухають ракети". Багато скарг також на сторінках Vodafone Ukraine та lifecell.

Допис на сторінці Kyivstar. Фото: скриншот

Скарги на інтернет Kyivstar. Фото: скриншот

Допис на сторінці lifecell. Фото: скриншот

Допис на сторінці Vodafone Ukraine. фото: скриншот

Kyivstar: кроки для посилення стійкості мережі

Як зазначили в "Київстар", компанія збільшує кількість генераторів і літієвих акумуляторів для посилення стійкості мережі зв’язку під час відключень світла.

"Від початку повномасштабного вторгнення компанія замінила на базових станціях мобільного зв’язку 115 000 літієвих акумуляторів, які використовуються як резервне джерело живлення під час блекаутів. Нові акумулятори мають кращі характеристики, що дозволить збільшити автономність роботи телеком-обладнання без електроенергії до 4 годин і більше", — зазначили в компанії

Також "Київстар" обладнав джерелами безперебійного живлення 23 тисячі багатоквартирних будинків для забезпечення роботи послуги "Домашній інтернет" у разі відключення електроенергії. Проте в компанії кажуть, що забезпечити кожного абонента якісним зв’язком та Інтернетом у випадку знеструмлення на базових станціях неможливо.

"Під'єднати до автономної генерації всі без винятку об’єкти телеком-мережі технічно неможливо. Крім того, після чотирьох годин роботи акумулятори повністю виснажуються і потребують щонайменше 8 годин стабільного електроживлення для повного перезаряджання. Тому у випадках, коли відключення електроенергії є масштабними й довготривалими, компанія змушена встановлювати пріоритети в забезпеченні базових станцій генерувальними потужностями", — розповіли в компанії.

Vodafone: які перспективи

Як зазначили в компанії Vodafone, 100% базових станцій забезпечені акумуляторами.

"Вони б мали протягом короткого часу переключатися на роботу від акумуляторів. Це в теорії. На практиці все залежить від стану акумулятора на цей момент — він може, наприклад, не встигнути дозарядитися після попереднього відключення, адже на заряджання, залежно від типу акумулятора, потрібно до 6 годин", — пояснили в компанії.

Як зазначили у Vodafone, найвразливішими є акумулятори старого типу, які не були розраховані на часті тривалі відключення. Тому протягом останніх двох років проводиться встановлення батарей нового, літій-ферумного типу, які краще пристосовані до важких умов експлуатації в умовах частих і тривалих відключень електропостачання та здатні забезпечувати в 13 разів більше циклів заряджання.

lifecell: як можна розв'язати проблему

Компанія lifecell також намагається розв'язати наявні проблеми за допомогою акумуляторів і генераторів.

"Коли електроенергія зникає, то інфраструктура мобільних операторів стає залежною від батарей і генераторів, які потребують постійного підзаряджання та заправки. Для повного заряду батарей необхідно щонайменше 4 години стаціонарного живлення, а для живлення однієї базової станції від генератора необхідно до 50 літрів дизельного пального на добу. Люди, які привезуть, підключать (якщо йдеться про переносний генератор) і регулярно доливатимуть пальне", — пояснює пресслужба цього мобільного оператора.

Як кажуть в компанії, забезпечувати роботу мережі під час тривалих знеструмлень від альтернативних джерел живлення з такою якістю зв’язку, як від стаціонарного живлення, фізично неможливо, адже lifecell має близько 10 тисяч базових станцій по всій Україні.

"lifecell уже обладнав батареями більш ніж половину всіх базових станцій і до кінця року плануємо обладнати 70%. До генераторів наразі підключено 1687 базових станцій lifecell і ще 200 заплановано підключити до кінця року", — додали в компанії.

Зв'язківці резюмують, що фізично неможливо забезпечити альтернативне довготривале живлення для всіх базових станцій, тому вибір відбувається з точки зору забезпечення максимального покриття. Тому у періоди тривалих відключень покриття не буде суцільним та можуть виникати проблеми зі зв’язком.

Нагадаємо, у "Київстар" закликали користувачів утриматися від використання "важкого" контенту, наприклад перегляд відео та здійснення відеодзвінків, через мобільний інтернет. Це дозволить зменшити навантаження на базові станції і продовжити їх роботу.

Раніше ми писали, що після масованих російських обстрілів української енергетичної інфраструктури в країні часто вимикають світло, а отже пропадає інтернет-з'єднання. Але у багатьох людей є можливість провести вдома оптоволокно та забути про проблеми з інтернетом.

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