Украинцы устали от телемарафона — NYT назвал причину
С первых дней полномасштабного вторжения России украинцы имеют доступ к телемарафону "Єдині новини". Он был главным инструментом информационной войны, высоко оцененным чиновниками. Его главной целью является противодействие российской дезинформации и поддержание морального духа. Однако все больше украинцев начали критиковать телемарафон за то, что он показывает слишком радужную картину.
Об этом сообщает The New York Times.
Критика телемарафона в Украине
Зрители жаловались, что программа часто рисует слишком радужную картину войны, скрывая тревожные события на линии фронта и ослабление поддержки Западом Украины.
Со временем зрительская аудитория и доверие к "Єдиним новинам" резко упали. В настоящее время эта цифра не превышает 10%. Эксперты рассматривают потерю аудитории и доверия как признак народного разочарования в правительстве.
К тому же люди говорят, что телемарафон превратился в пиар-кампанию Президента Украины Владимира Зеленского. По данным медиаэксперта Игоря Куляса, в течение прошлого года члены партии "Слуга народа" составляли более 68% гостей студии. И эта цифра постоянно росла в течение всего года. NYT отмечает, что это должно измениться, чтобы программа не превратилась в то, с чем она была призвана бороться — российскую пропаганду.
"Мы не хотим быть похожими на Россию. Мы должны думать о защите демократии во время войны", — говорит директор Института массовой информации Оксана Романюк.
Она сказала свои предложения относительно исправления ситуации:
- увеличить разнообразие политических гостей эфира "Єдиних новин", включив в их число представителей оппозиции;
- более объективно освещать события на фронте, включая потери и трудности;
- предлагать более сбалансированный взгляд на войну, включая ее последствия для экономики и общества.
Критики отмечают, что телемарафон сейчас приносит больше вреда, чем пользы. Глава комитета парламента по свободе слова Ярослав Юрчишин говорит, что программа ослепляет людей и не описывает трудности, с которыми сталкивается Украина, а это приводит к тому, что живущие вдали от фронта граждане забывают о войне.
Напомним, Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения, к которому были добавлены вопросы о доверии к телемарафону "Єдині новини". Всего было опрошено 1 200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.
Также мы писали, что в формат телемарафона "Єдині новини" будут внесены изменения. Украинские телеканалы уже рассматривают такую возможность и должны выработать совместное решение.
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