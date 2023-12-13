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Юрчишин висловив сумніви щодо ефективності телемарафону

13 грудня 2023 19:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Юрчишин висловив сумніви щодо ефективності телемарафону
Голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Фото: Facebook / Ярослав Юрчишин
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Чимало українців від початку повномасштабного вторгнення почали читати швидкі та оперативні новини у телеграм-каналах, а телебачення відійшло на другий план. Відповідно, є певні сумніви щодо ефективності Єдиного телемарафону.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

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Неефективність телемарафону

Юрчишин висловився стосовно створеного на початку великої війни Єдиного телемарафону. За його словами, наразі є певні сумніви щодо ефективності телемарафону, оскільки більшість людей перейшли у телеграм-канали для пошуку новин.

"Є сумніви щодо ефективності Єдиного телемарафону. Чи має зараз держава рішення, як не допустити повернення "не все так однозначно" в ефір? Ні. Єдиний марафон цю функцію не виконує. Чи він виконує функцію якісного донесення інформації до наших глядачів і виборців? На мою думку, теж ні", — сказав Юрчишин.

Однак він не впевнений, що Комітет, головою якого він є, зможе повпливати на телемарафон. Юрчишин підкреслив, що запропонує сценарії оптимізації інформаційної політики держави.

Нагадаємо, у Верховній Раді України затвердили нового голову Комітету свободи слова, що замінить колишнього очільника Нестора Шуфрича, 6 грудня. Народний депутат Ярослав Юрчишин від політичної партії "Голос" обійняв посаду голови комітету.

Додамо, на електронній системі закупівель Prozorro з'явилися тендери, призначені для телемарафону Єдині новини. Їх загальна вартість становить понад 18 млн грн.

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