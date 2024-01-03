Українці стомилися від телемарафону — NYT назвав причину

Телемарафон "Єдині новини". Фото: скриншот з відео

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії українці мають доступ до телемарафону "Єдині новини". Він був головним інструментом інформаційної війни, високо оцінене урядовцями. Його найголовнішою метою є протидія російській дезінформації та підтримання морального духу. Однак все більше українців почали критикувати телемарафон за те, що він показує надто райдужну картину.

Про це повідомляє The New York Times.

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Глядачі скаржилися, що програма часто малює занадто райдужну картину війни, приховуючи тривожні події на лінії фронту та ослаблення підтримки України Заходом.

З часом глядацька аудиторія та довіра до "Єдиних новин" різко впали. Наразі ця цифра не перевищує 10%. Експерти розглядають втрату аудиторії та довіри як ознаку народного розчарування в уряді.

До того ж люди кажуть, що телемарафон перетворився на піар-кампанію Президента України Володимира Зеленського. За даними медіаексперта Ігоря Куляса, протягом минулого року члени партії "Слуга народу" становили понад 68% гостей студії. І ця цифра постійно зростала впродовж усього року. NYT наголошує, що це має змінитися, щоб програма не перетворилася на те, з чим вона була покликана боротися — російську пропаганду.

"Ми не хочемо бути схожими на Росію. Ми повинні думати про захист демократії під час війни", — каже директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк.

Вона сказала свої пропозиції щодо виправлення ситуації:

збільшити різноманітність політичних гостей ефіру "Єдиних новин", включивши до їхнього числа представників опозиції;

більш об'єктивно висвітлювати події на фронті, включно з втратами і труднощами;

пропонувати більш збалансований погляд на війну, включно з її наслідками для економіки та суспільства.

Критики наголошують, що телемарафон зараз приносить більше шкоди, ніж користі. Голова комітету парламенту зі свободи слова Ярослав Юрчишин каже, що програма засліплює людей і не описує труднощі, з якими стикається Україна, а це призводить до того, що громадяни, які живуть далеко від фронту, забувають про війну.

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки, до якого були додані запитання про довіру до телемарафону "Єдині новини". Загалом було опитано 1 200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Криму.

Також ми писали, що у формат телемарафону "Єдині новини" будуть внесені зміни. Українські телеканали вже розглядають таку можливість та мають напрацювати спільне рішення.