С Днем ВСУ 2023 — лучшие поздравления и открытки для украинских воинов

Мужественные и сильные военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Фото: АрміяInform

Каждый год 6 декабря в нашей стране отмечают День Вооруженных сил Украины. Это профессиональный праздник всех военнослужащих нашего государства. После полномасштабного вторжения россии эта дата приобрела особое значение. Сегодня воины ВСУ продолжают защищать каждого украинца, нашу независимость и свободу на земле, в воде и воздухе ценой собственного здоровья и жизни.

Новини.LIVE собрали сильные, красивые и искренние поздравления в прозе, стихах и открытках к празднику. Не забудьте поздравить защитников и защитниц с профессиональным праздником и поблагодарить их за мужество, самопожертвование и защиту Родины.

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День ВСУ 2023 — поздравление в прозе

Дорогой сынок, наш защитник! Желаем тебе непоколебимого здоровья, боевых успехов, верных собратьев и несгибаемой веры в победу. Ждем тебя и очень любим. С Днем Вооруженных Сил Украины!

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Любимый, поздравляю с Днем Вооруженных Сил Украины! Оставайся таким же сильным и физически, и душевно. Желаю в любых ситуациях проявлять мудрость, мужество, уверенность и выдержку. Пусть наша стальная любовь защищает тебя от всех бед.

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Самый крутой, самый сильный, самый смелый и просто самый лучший! С Днем Вооруженных Сил Украины. Верим в победу!

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Доченька, благодарим тебя за то, что защищаешь нашу страну и свободу каждого украинца. Верим в твою непреклонную силу. Пусть высшие силы защищают тебя от зла и бед. Ждем дома. С Днем Вооруженных Сил Украины!

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Уважаемые воины, защитники Украины! Поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем Вооруженных Сил Украины. Желаю здоровья и успехов на ниве служения украинскому народу. С праздником Вас!

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С Днем Вооруженных сил Украины, дорогой друг! Желаю казацкого мужества, дедовского достоинства, отцовской мудрости, могущественной силы воли и веры в собственные силы.

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Вами восхищается весь мир и гордятся украинцы! Вы наши защитники и защитницы, которые не боятся врага, а смело дают ему копняка. С Днем ВСУ!

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В День Вооруженных сил Украины от всей души хочу пожелать крепких сил и несгибаемой веры, смелых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

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В День Вооруженных сил Украины от всего сердца пожелать хочу крепких сил и несгибаемой веры, бравых идей и добрых надежд, уверенных планов и обязательной удачи, неугасимого оптимизма и отличного выполнения всех поставленных задач.

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Поздравляю с Днем ВСУ! Наша вам благодарность и любовь! Мы присылаем вам мысленно сил. Пусть Господь охраняет ваш путь.

***

Мы ежедневно благодарим вас, когда просыпаемся, и шлем мысленно добро, когда ложимся спать! Спасибо, что защищаете ваши семьи и страну. Это титаническая работа! С Днем Вооруженных Сил Украины!

Украинские воины на защите страны. Изображение: google.com

День ВСУ 6 декабря — поздравления в стихах на украинском языке

Українська арміє,

Тебе сьогодні славимо,

Здоров’я й днів безхмарних

Захисникам бажаємо!

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом —

Із Днем Збройних Сил України!

***

З Днем збройних сил України вітаю,

У свято це мужності й сили бажаю,

Друзів надійних, здоров’я, достатку,

Щоб було у вас завжди все у порядку.

Натхнення в роботі та миру у домі,

Щоб всі у сім’ї вашій були здорові!

***

Збройні сили України —

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни!

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я — як та криця,

Хай служба завжди — як годиться!

Хай всюди спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир —

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня, воїн милий!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

***

Ви надія наша і опора,

Гідність волелюбних козаків.

Пращурів висока непокора

У серцях сміливих вояків!

Дух козацький вірний і звитяжний

Додавав вам сили і відваги.

Воїни і лицарі ви справжні,

Вам вклонились синьочолі стяги!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося вами —

І дочками, і синами!

Ви — це доблесть та відвага,

Армії Вкраїнській Слава!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

***

З Днем Збройних сил! Хай квітне Україна!

Під захистом щоденним і надійним,

Пишається своїм хай кожним сином,

Хай небо завжди буде чистим, мрійним.

Захисники, надія Батьківщини!

Сміливі, самовіддані і дужі,

Ви гордість і народу, і країни,

Пишаємося вами всі ми дуже!

Поздравления с Днем ВСУ в красивых открытках

Поздравления с Днем ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Поздравления с Днем ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с Днем ВСУ 6 декабря

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