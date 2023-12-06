З Днем ЗСУ 2023 — найкращі привітання та листівки для українських воїнів

Мужні та сильні військовослужбовці Збройних сил України. Фото: АрміяInform

Щороку 6 грудня у нашій країні відзначають День Збройних сил України. Це професійне свято всіх військовослужбовців та військовослужбовиць нашої держави. Після повномасштабного вторгнення росії ця дата набула особливого значення. Сьогодні воїни ЗСУ продовжують захищати кожного українця, нашу незалежність та свободу на землі, у воді та в повітрі ціною власного здоров'я та життя.

Новини.LIVE зібрали сильні, красиві та щирі привітання у прозі, віршах та листівках до свята. Тож, не забудьте привітати захисників та захисниць з професійним святом та подякувати їм за мужність, самопожертву та захист Батьківщини.

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Любий синочку, наш захисник! Бажаємо тобі непохитного здоров'я, бойових успіхів, вірних побратимів та незламної віри у перемогу. Чекаємо тебе та дуже любимо. З Днем Збройних сил України!

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Коханий, вітаю з Днем Збройних сил України! Залишайся таким же сильним і фізично, і душевно. Бажаю у будь-яких ситуаціях виявляти мудрість, мужність, впевненість та витримку. Нехай наша сталева любов захищає тебе від усіх бід.

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Найкрутіший, найсильніший, найсміливіший та просто найкращий! З Днем Збройних сил України. Віримо в перемогу!

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Донечко, дякуємо тобі за те, що захищаєш нашу країну та свободу кожного українця. Віримо у твою непохитну силу. Нехай вищі сили захищають тебе від зла та бід. Чекаємо вдома. З Днем Збройних сил України!

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Шановні воїни, захисники України! Вітаю Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаю здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!

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З Днем Збройних сил України, любий друже! Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили.

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Вами захоплюється весь світ і пишаються українці! Ви — наші захисники й захисниці, що не бояться ворога, а сміливо дають йому копняка. З Днем ЗСУ!

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В День Збройних сил України від усієї душі хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

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У День Збройних сил України від щирого серця побажати хочу міцних сил і незламної віри, бравих ідей і добрих надій, впевнених планів і обов'язкової удачі, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

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Вітаю з Днем ЗСУ! Наша вам подяка і любов! Ми надсилаємо вам подумки сил. Нехай Господь охороняє ваш шлях.

***

Ми щодня дякуємо вам, коли прокидаємося, і шлемо подумки добро, коли лягаємо спати! Дякую, що захищаєте ваші сім’ї та країну. Це титанічна робота! З Днем Збройних сил України!

Українські воїни на захисті країни. Зображення: google.com

День ЗСУ 6 грудня — привітання у віршах українською мовою

Українська арміє,

Тебе сьогодні славимо,

Здоров’я й днів безхмарних

Захисникам бажаємо!

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом —

Із Днем Збройних Сил України!

***

З Днем збройних сил України вітаю,

У свято це мужності й сили бажаю,

Друзів надійних, здоров’я, достатку,

Щоб було у вас завжди все у порядку.

Натхнення в роботі та миру у домі,

Щоб всі у сім’ї вашій були здорові!

***

Збройні сили України —

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни!

***

Зі святом державним тебе привітаю!

Відваги й наснаги тобі побажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я — як та криця,

Хай служба завжди — як годиться!

Хай всюди спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир —

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня, воїн милий!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позарився враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

***

Ви надія наша і опора,

Гідність волелюбних козаків.

Пращурів висока непокора

У серцях сміливих вояків!

Дух козацький вірний і звитяжний

Додавав вам сили і відваги.

Воїни і лицарі ви справжні,

Вам вклонились синьочолі стяги!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося вами —

І дочками, і синами!

Ви — це доблесть та відвага,

Армії Вкраїнській Слава!

***

Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі —

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється,

Залишайтеся такими чемними та молодими,

Гарними, уважними,

Ніжними, кмітливими,

Єдиними та неповторними!

***

З Днем Збройних сил! Хай квітне Україна!

Під захистом щоденним і надійним,

Пишається своїм хай кожним сином,

Хай небо завжди буде чистим, мрійним.

Захисники, надія Батьківщини!

Сміливі, самовіддані і дужі,

Ви гордість і народу, і країни,

Пишаємося вами всі ми дуже!



Привітання з Днем ЗСУ у красивих листівках

Привітання з Днем ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ЗСУ 6 грудня

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