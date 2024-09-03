В Минэнерго заявили о сложной ситуации со светом

Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 3 сентября, на протяжении всех суток применяются ограничения электроэнергии для потребителей. Из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами, ситуация в системе остается сложной.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.

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Ситуация в энергосистеме 3 сентября

"На сегодняшний день запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00", — говорится в сообщении.

В то же время, в случае каких-либо изменений об этом будет сообщено на официальных ресурсах всех облэнерго.

Сегодня отключения электроэнергии не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры и импортирующих более 80 % электроэнергии для своих нужд.

Сейчас ситуация в энергосистеме остается сложной из-за значительных повреждений, вызванных массированными атаками со стороны врага.

"Продолжается масштабная ремонтная кампания, направленная на стабилизацию работы энергосистемы и подготовку к осенне-зимнему сезону", — добавили в министерстве.