В Минэнерго заявили о сложной ситуации со светом

Украинцев предупредили о сложной ситуации со светом — как будут действовать отключения сегодня
В Украине во вторник, 3 сентября, на протяжении всех суток применяются ограничения электроэнергии для потребителей. Из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами, ситуация в системе остается сложной.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram.
Ситуация в энергосистеме 3 сентября
"На сегодняшний день запланировано, что графики почасовых отключений будут действовать с 0:00 до 24:00", — говорится в сообщении.
В то же время, в случае каких-либо изменений об этом будет сообщено на официальных ресурсах всех облэнерго.
Сегодня отключения электроэнергии не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры и импортирующих более 80 % электроэнергии для своих нужд.
Сейчас ситуация в энергосистеме остается сложной из-за значительных повреждений, вызванных массированными атаками со стороны врага.
"Продолжается масштабная ремонтная кампания, направленная на стабилизацию работы энергосистемы и подготовку к осенне-зимнему сезону", — добавили в министерстве.
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