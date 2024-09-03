Графики отключения на сегодня, 3 сентября

В Украине изменили графики отключений электроэнергии на сегодня
3 сентября 2024 08:00
Генератор на улице. Фото: Новини.LIVE
В Украине во вторник обновили графики отключения электроэнергии. В обеденное время ограничения будут применяться по одной очереди отключений.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
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"Сегодня, 3 сентября, время применения и объем мер ограничения изменены", — говорится в сообщении.
Отключения будут применяться по следующему графику:
- 6:00 — 12:00 две очереди отключений;
- 12:00 —16:00 одна очередь отключений;
- 16:00 — 24:00 две очереди отключений.
В Укрэнерго отметили, что подробные графики для каждой области можно узнать на сайтах облэнерго.
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