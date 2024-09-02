Зеленский высказался о возвращении ЗАЭС военным путем — возможно ли это

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Вернуть Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) можно только политическим путем. Вопросом деоккупации энергообъекта занимается гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Об этом в понедельник, 2 сентября, на пресс-конференции в Запорожье заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Отвечая на вопрос о возвращении ЗАЭС военным путем, президент сказал, что пока такой возможности нет.

"Что касается возвращения ЗАЭС, то сегодня есть только политические шаги, и, к сожалению, их недостаточно, иначе станция уже вернулась бы под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, они опасны", — ответил Зеленский.

По его словам, станцию следует возвращать под контроль политическим путем. И сейчас этот вопрос поднимается на всех площадках.

Президент также добавил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, занимающийся вопросом деоккупации станции, в скором времени посетит Энергодар и ЗАЭС, а затем и Киев.

Кроме того, по словам главы государства, Украина также работает над обеспечением ротации команды МАГАТЭ на станции.

Зеленский отметил, что контроль безопасности осуществляется именно этим агентством и ожидаются предложения от Гросси по усилению этого контроля.