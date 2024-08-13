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Украинцев предостерегают от мошенничества на теме военнопленных и пропавших без вести

13 августа 2024 15:12
Катерина Османская - Редактор
Киберспециалисты предостерегли украинцев от мошенничества в отношении пленных и пропавших без вести
Работник киберполиции. Фото: cyberpolice.gov.ua
Катерина Османская - Редактор

Киберполиция и Офис омбудсмена предостерегают украинцев от мошенничеств, связанных с темой освобождения украинских воинов из плена и поиска без вести пропавших людей. Мошенники могут изучить сообщения людей, которые также ищут информацию о пропавших без вести и выспрашивать персональные данные военных.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram во вторник, 13 августа.

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Мошенничество в отношении пропавших без вести и пленных

Лубинец отметил, что злоумышленники пользуются уязвимым эмоциональным состоянием родственников и близких военнопленных или пропавших без вести, вводя их в заблуждение и выманивая персональные данные.

"Мошенники в соцсетях отслеживают публичные сообщения людей, которые ищут информацию о пропавших без вести или пленных родственниках", — говорится в сообщении.

Омбудсмен также предупредил, что злоумышленники могут представляться журналистами, волонтерами, представителями государственных органов и даже представителями страны-агрессора. Они обещают содействовать освобождению, организовать телефонный разговор или предоставить информацию о близком человеке. Но для этого они выпрашивают конфиденциальную информацию и персональные и контактные данные военных, в частности:

  • ФИО,
  • наименование воинской части\подразделения,
  • воинское звание,
  • статус военного,
  • также информацию о банковских картах,
  • фото документов и т.д.

Киберполиция советует избегать каких-либо контактов с подозрительными лицами, которые могут оказаться мошенниками.

Основные советы по противодействию мошенничеству

1. Проверка источника информации. Всегда выясняйте, кто обращается к вам с предложением помощи. Обратите внимание на официальные источники информации, такие как официальные сайты государственных учреждений или проверенные организации, занимающиеся вопросами освобождения военнопленных.

2. Защита личных данных. Никогда не передавайте конфиденциальные данные незнакомцам. Избегайте раскрытия персональной информации в социальных сетях даже в частных сообщениях.

3. Сомнительные предложения. Будьте осторожны с любыми финансовыми предложениями, связанными с "освобождением" или "помощью". Помните, что государственные органы и официальные волонтерские организации не требуют оплаты за предоставление информации или помощь.

4. Обращайтесь к правоохранителям. Если вы подозреваете, что стали жертвой онлайн-мошенничества, немедленно обращайтесь в киберполицию по ссылке.

Куда обращаться, если ваш близкий человек пропал без вести или в плену

Для предоставления правоохранителям информации о попадании близкого человека в плен и сдаче биологических образцов ДНК-профиля украинцам советуют воспользоваться номерами телефонов на официальном сайте Национальной полиции Украины. Там же размещен алгоритм действий на случай, если местонахождение вашего близкого человека неизвестно или он находится в плену.

  • Украинцев предостерегают от мошенничества на теме военнопленных и пропавших без вести - фото 1
    Где получить информацию о пропавших без вести. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
  • Украинцев предостерегают от мошенничества на теме военнопленных и пропавших без вести - фото 2
    Где получить информацию о пропавших без вести. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs
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Для надежной и безопасной помощи в поиске пропавших без вести, по вопросам обмена военнопленных, возвращения заключенных, депортированных и принудительно перемещенных гражданских лиц, в том числе детей, можно обращаться в Офис омбудсмана:

  • позвонив по номерам: 0800501720 или 0442997408;
  • написав по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • офлайн через общественную приемную по адресу: г. Киев, ул. Институтская, 21/8.

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15:11 Генштаб полностью ограничил перемещение у границы в одной из областей

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