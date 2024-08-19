На восточные области Украины направляется немало дронов-камикадзе, а в Украине объявлена воздушная тревога.

Украину атакует стая "Шахедов" — в каких регионах на этот момент объявлена воздушная тревога
19 августа 2024 23:22
Борьба с российскими дронами. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
В эти минуты в пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Силы ПВО засекли мощную атаку дронов-камикадзе "Шахед", которіе запустили в Украину российские оккупанты.
Об этом 19 августа, в понедельник сообщают Воздушные Силы ВС Украины в своем Telegram.
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По данным военных, под угрозой сейчас жители Черниговской и Полтавской областей. Также отмечены дроны в западном направлении Сумской области. Николаевская область, а именно северо-западное направление тоже под угрозой. Жителям Херсона нужно тоже быть осторожными.
Киевляне могут воспользоваться картой бомбоубежищ и укрытий на случай воздушной тревоги.
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