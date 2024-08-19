Германия передала Украине ЗРК IRIS-T

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Фото иллюстративное: Мілітарний

Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T в рамках нового пакета военной помощи. Кроме того, Вооруженные силы получили от немецких военных 14 тысяч снарядов.

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 19 августа.

Читайте также:

Германия передала военную помощь Украине

Кроме ракетной системы ПВО IRIS-T, ВСУ получили из запасов Бундесвера:

14000 снарядов 155 мм;

10 наземных беспилотных систем и 26 разведывательных дронов Vector;

6 высокомобильных экскаваторов-погрузчиков HMEE;

бронированную эвакуационную машину;

штурмовые и снайперские винтовки с патронами и другое снаряжение.

Также стало известно, что после известия о замораживании Берлином дополнительной военной помощи Украине сегодня с утра упали акции немецких оружейных компаний.

В частности, концерн Rheinmetall, изготовитель танков Leopard, потерял 3% акций. Hensoldt, производитель радаров для систем IRIS-T, и производитель танковых коробок передач Renk потеряли 6% и 4% соответственно.