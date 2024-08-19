Германия передала Украине ЗРК IRIS-T

ЗРК IRIS-T и не только — Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс IRIS-T в рамках нового пакета военной помощи. Кроме того, Вооруженные силы получили от немецких военных 14 тысяч снарядов.
Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 19 августа.
Германия передала военную помощь Украине
Кроме ракетной системы ПВО IRIS-T, ВСУ получили из запасов Бундесвера:
- 14000 снарядов 155 мм;
- 10 наземных беспилотных систем и 26 разведывательных дронов Vector;
- 6 высокомобильных экскаваторов-погрузчиков HMEE;
- бронированную эвакуационную машину;
- штурмовые и снайперские винтовки с патронами и другое снаряжение.
Также стало известно, что после известия о замораживании Берлином дополнительной военной помощи Украине сегодня с утра упали акции немецких оружейных компаний.
В частности, концерн Rheinmetall, изготовитель танков Leopard, потерял 3% акций. Hensoldt, производитель радаров для систем IRIS-T, и производитель танковых коробок передач Renk потеряли 6% и 4% соответственно.
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