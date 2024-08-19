На східні області України прямує чимало дронів-камікадзе, а в Україні оголошена повітряна тривога

Україну атакує зграя "Шахедів" — в яких регіонах на цю мить оголошена повітряна тривога
19 серпня 2024 23:22
Боротьба з російськими дронами. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
В ці хвилини у п'яти областях України оголошена повітряна тривога. Сили ППО засікли потужну атаку дронів-камікадзе "Шахед", що спрямовують на Україну російські окупанти.
Про це 19 серпня, у понеділок повідомляють Повітряні Сили ЗС України у своєму Telegram.
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За даними військових, під загрозою зараз мешканці Чернігівської та Полтавської областей. Також помічені дрони в західному напрямку Сумської області. Миколаївська область, а саме північно-західний напрямок теж під загрозою. Мешканцям Херсонщини треба теж бути обережними.
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