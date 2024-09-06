Укнерего отменило частично отключение света 6 сентября

Электрик производит ремонтные работы. Фото иллюстративное: Pro100.Media

В Украине падает потребление электроэнергии из-за наступления прохладной погоды. Меры ограничения электроснабжения будут действовать на протяжении всех суток 6 сентября, однако в некоторых областях до 16:00 не будут применять графики отключений.

Об этом сообщает прессслужба Укрэнерго.

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В Укрэнерго отметили, что в четверг, 5 сентября, суточный пик потребления пришелся на вечер и был выше на 3,9%, чем в среду, 4 сентября из-за применения меньшего объема мер ограничения.

В пятницу, 6 сентября, в 09.30 зафиксировали падение потребления на 4,8%. В компании связывают такие показатели с убыванием жары.

Где 6 сентября частично отменят выключение электроэнергии

Укрэнерго отменить отключение на пятницу, 6 сентября, во временном промежутке с 10:00 до 16:00 для нескольких областей. Электроэнергию не будут выключать в Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Ровенской областях;

Также не прогнозируют мер ограничения с 11:00 до 16:00 в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской областях.

Аварийная помощь и импорт электроэнергии

Вчера, 5 сентября, по запросу Укрэнерго, Польша предоставила Украине аварийную поставку электроэнергии. Также по запросу оператора польской энергосистемы Украина принимала излишки электроэнергии из этого государства. В течение суток Украина импортировала из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы электроэнергию общим объемом 14 028 МВт/ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1160 МВт.