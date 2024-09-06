Укнерего скасувало частково відключення світла 6 вересня

Електрик проводить ремонтні роботи. Фото ілюстративне: Pro100.Media

В Україні падає споживання електроенергії через настання прохолодної погоди. Заходи обмеження електропостачання будуть діяти впродовж всієї доби 6 вересня, однак в деяких областях до 16:00 не застосовуватимуть графіки відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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В Укренерго зазначили, що у четвер, 5 вересня, добовий пік споживання припав на вечір і був вищим на 3,9%, ніж у середу, 4 вересня через застосування меншого обсягу заходів обмеження.

У п'ятницю, 6 вересня, о 09:30 зафіксували падіння споживання на 4,8%. У компанії пов'язують такі показники зі спаданням спеки.

Де 6 вересня частково скасують вимкнення електроенергії

Укренерго скасувати відключення на п'ятницю, 6 вересня, у часовому проміжку з 10:00 до 16:00 для кількох областей. Електроенергію не вимикатимуть у: Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській, Рівненській областях;

Також не прогнозують заходів обмеження з 11:00 до 16:00 у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

Аварійна допомога та імпорт електроенергії

Вчора, 5 вересня, за запитом Укренерго, Польща надала Україні аварійне постачання електроенергії. Також, на запит оператора польської енергосистеми, Україна приймала надлишки електроенергії з цієї держави. Впродовж доби Україна імпортувала з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови електроенергію загальним обсягом 14 028 МВт/год, з максимальною потужністю в окремі години до 1160 МВт.