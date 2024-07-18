Отключение света в Украине 18 июля — как и где будут выключать света

Укрэнерго усилило отключение света в ряде регионов — где и почему будут выключать электричество
Госрегулятор Укрэнерго в четверг, 18 июля, ужесточил отключение света в нескольких регионах страны. Главной причиной там называют выход из строя оборудования двух энергообъектов.
Об этом заявили в пресс-службе компании.
Отключение света в Украине сегодня
Как заявили в компании, сегодня, 18 июля, к 22:00 действуют четыре очереди отключений одновременно в нескольких регионах:
- в Киеве;
- Киевской;
- Черкасской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Харьковской;
- Полтавской;
- Сумской;
- Запорожский;
- Донецкий;
- Днепропетровской;
- Кировоградской областях.
Там также отметили, что в других регионах отключения действуют с 16:00 до 22:00 — четыре очереди, в другие часы — три очереди.
Также госрегулятор отмечает, что другая причина отключений света — влияние жары на высоковольтное оборудование и на линии электропередачи.
Напомним, ранее из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут быть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.
А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.
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