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Укрэнерго усилило отключение света в ряде регионов — где и почему будут выключать электричество

18 июля 2024 11:14
Анатолий Слюсарь - Редактор
Отключение света в Украине 18 июля — как и где будут выключать света
Инженер "Укрэнерго" за работой. Иллюстративное фото: Укрэнерго
Анатолий Слюсарь - Редактор

Госрегулятор Укрэнерго в четверг, 18 июля, ужесточил отключение света в нескольких регионах страны. Главной причиной там называют выход из строя оборудования двух энергообъектов.

Об этом заявили в пресс-службе компании.

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Как заявили в компании, сегодня, 18 июля, к 22:00 действуют четыре очереди отключений одновременно в нескольких регионах:

  • в Киеве;
  • Киевской;
  • Черкасской;
  • Черниговской;
  • Житомирской;
  • Харьковской;
  • Полтавской;
  • Сумской;
  • Запорожский;
  • Донецкий;
  • Днепропетровской;
  • Кировоградской областях.

Там также отметили, что в других регионах отключения действуют с 16:00 до 22:00 — четыре очереди, в другие часы — три очереди.

Также госрегулятор отмечает, что другая причина отключений света — влияние жары на высоковольтное оборудование и на линии электропередачи.

Напомним, ранее из-за отключения света у клиентов ПриватБанка могут быть проблемы при пополнении банковских карт в терминалах, ведь в эти моменты средства могут не поступить, а на возврат придется потратить несколько недель.

А также Энергоатом досрочно запустил очередной ядерный реактор после ремонта и обслуживания, что теперь должно значительно усилить энергосеть.

ремонт электроэнергия Украина электроснабжение отключения света свет

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