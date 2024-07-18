Відключення світла в Україні 18 липня — як і де вимикатимуть світла

Інженер "Укренерго" за роботою. Ілюстративне фото: Укренерго

Держрегулятор Укренерго у четвер, 18 липня, посилив відключення світла у декількох регіонах країни. Головною причиною там називають вихід з ладу обладнання двох енергообʼєктів.

Про це заявили в пресслужбі компанії.

Читайте також:

Відключення світла в Україні сьогодні

Як заявили в компанії, сьогодні, до 22:00 діють чотири черги відключень одночасно в декількох регіонах:

у Києві;

Київській;

Черкаській;

Чернігівській;

Житомирській;

Харківській;

Полтавській;

Сумській;

Запорізькій;

Донецькій;

Дніпропетровській;

Кіровоградській областях.

Там також зауважили, що в інших регіонах відключення діють з 16:00 до 22:00 — чотири черги, в інші години — три черги.

Також держрегулятор зауважує, що інша причина відключень світла — вплив спеки на високовольтне обладнання та на лінії електропередачі.

Нагадаємо, раніше через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.