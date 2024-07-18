Відключення світла в Україні 18 липня — як і де вимикатимуть світла

Укренерго посилило відключення світла у низці регіонів — де і чому вимикатимуть електрику
Держрегулятор Укренерго у четвер, 18 липня, посилив відключення світла у декількох регіонах країни. Головною причиною там називають вихід з ладу обладнання двох енергообʼєктів.
Про це заявили в пресслужбі компанії.
Відключення світла в Україні сьогодні
Як заявили в компанії, сьогодні, до 22:00 діють чотири черги відключень одночасно в декількох регіонах:
- у Києві;
- Київській;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Житомирській;
- Харківській;
- Полтавській;
- Сумській;
- Запорізькій;
- Донецькій;
- Дніпропетровській;
- Кіровоградській областях.
Там також зауважили, що в інших регіонах відключення діють з 16:00 до 22:00 — чотири черги, в інші години — три черги.
Також держрегулятор зауважує, що інша причина відключень світла — вплив спеки на високовольтне обладнання та на лінії електропередачі.
Нагадаємо, раніше через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.
А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу.
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