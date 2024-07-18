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Укренерго посилило відключення світла у низці регіонів — де і чому вимикатимуть електрику

18 липня 2024 11:14
Анатолій Слюсар - Редактор
Відключення світла в Україні 18 липня — як і де вимикатимуть світла
Інженер "Укренерго" за роботою. Ілюстративне фото: Укренерго
Анатолій Слюсар - Редактор

Держрегулятор Укренерго у четвер, 18 липня, посилив відключення світла у декількох регіонах країни. Головною причиною там називають вихід з ладу обладнання двох енергообʼєктів.

Про це заявили в пресслужбі компанії

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Як заявили в компанії, сьогодні, до 22:00 діють чотири черги відключень одночасно в декількох регіонах: 

  • у Києві;
  • Київській;
  • Черкаській;
  • Чернігівській;
  • Житомирській;
  • Харківській;
  • Полтавській;
  • Сумській;
  • Запорізькій;
  • Донецькій;
  • Дніпропетровській;
  • Кіровоградській областях. 

Там також зауважили, що в інших регіонах відключення діють з 16:00 до 22:00 — чотири черги, в інші години — три черги. 

Також держрегулятор зауважує, що інша причина відключень світла — вплив спеки на високовольтне обладнання та на лінії електропередачі.

Нагадаємо, раніше через відключення світла у клієнтів ПриватБанку можуть бути проблеми під час поповнення банківських карт у терміналах, адже в ці моменти кошти можуть не надійти, а на повернення доведеться витратити кілька тижнів.

А також Енергоатом достроково запустив черговий ядерний реактор після ремонту та обслуговування, що тепер має значно підсилити енергомережу. 

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