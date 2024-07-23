Графики отключения света Украина - 23 июля во всех областях до 14:00 будет действовать одна очередь отключений

Женщина читает книгу без света. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 23 июля, во всех регионах к 14:00 будет действовать одна очередь отключений света. Но, электричество украинцам будут отключать на протяжении всех суток.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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"Сегодня до 14:00 во всех регионах будет действовать одна очередь отключений", — говорится в сообщении.

В то же время там добавили, что отключения для украинцев будут действовать на протяжении всех суток. Да:

с 14:00 до 16:00 — 1 очередь,

16:00-19:00 — 2 очереди,

19:00-24:00 — 3 очереди отключений во Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Херсонской, Николаевской, Одесской областях

Кроме того, с 14:00 до 16:00 — 2 очереди. С 16:00 до 24:00 — 3 очереди отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой областях.

"Значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины — результат восьми российских массированных атак, которые враг совершил с начала года на объекты энергетики. В результате страна потеряла 9 ГВт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии", — напомнили в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Напомним, недавно в ДТЭК объяснили, почему свет выключают даже ночью. По данным ведомства, нехватка электроэнергии круглосуточная. Кроме того, ночью гидроэлектростанции закачивают воду, а солнечные электростанции не помогают чистыми киловаттами.

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