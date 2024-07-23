Графіки відключення світла Україна - 23 липня у всіх областях до 14:00 буде діяти одна черга відключень

Жінка читає книгу без світла. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 23 липня, у всіх регіонах до 14:00 буде діяти одна черга відключень світла. Втім, електрику українцям відключатимуть протягом всієї доби.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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"Сьогодні до 14:00 в усіх регіонах буде діяти одна черга відключень", — йдеться у повідомленні.

Водночас там додали, що відключення для українців діятимуть упродовж всієї доби. Так:

з 14:00 до 16:00 — 1 черга,

16:00-19:00 — 2 черги,

19:00-24:00 — 3 черги відключень у Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях

Окрім того, з 14:00 до 16:00 — 2 черги. З 16:00 до 24:00 — 3 черги відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій областях.

"Значний дефіцит енергії в енергосистемі України — результат восьми російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об’єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 ГВт виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини, Литви, Латвії та Естонії", — нагадали в Укренерго.

Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, нещодавно у ДТЕК пояснили, чому світло вимикають навіть вночі. За даними відомства, брак електроенергії цілодобовий. Окрім того, вночі гідроелектростанції закачують воду, а сонячні електростанції не допомагають чистими кіловатами.

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