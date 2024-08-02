Отключение света 2 августа — прогноз от НЭК "Укрэнерго"

Энергетик ДТЭК. Фото: ДТЭК

Графики почасовых отключений света в пятницу, 2 августа, в Украине не будут действовать. Применять отключения в течение суток не планируют.

Об этом в четверг, 1 августа, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Почему не будут отключать свет 2 августа

Причиной отмены ограничений является снижение потребления из-за похолодания и возвращения двух блоков АЭС. В случае изменения ситуации в энергосистеме о применении мер по ограничению потребления сообщат дополнительно.

Чтобы избежать усиления ограничений, следует экономно использовать электроэнергию и не пользоваться энергоемкими приборами в пиковые часы, то есть с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Включать такие приборы энергетики рекомендуют ночью с 23:00 до 6:00, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что обеспечить стабильное электроснабжение в Украине в течение следующих трех месяцев удастся вряд ли. По его мнению, отключения могут вернуть в любой день.

Также мы сообщали, что в Закарпатье запустили первую ветровую станцию. Она может обеспечить электроэнергией до трех тысяч домохозяйств.