Відключення світла 2 серпня — прогноз від НЕК "Укренерго"

Енергетик ДТЕК. Фото: ДТЕК

Графіки погодинних відключень світла у п'ятницю, 2 серпня, в Україні не діятимуть. Застосовувати відключення протягом доби не планують.

Про це в четвер, 1 серпня, повідомили у НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Чому не відключатимуть світло 2 серпня

Причиною скасування обмежень є зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС. У разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів щодо обмеження споживання повідомлять додатково.

Щоб уникнути посилення обмежень, варто економно використовувати електроенергію та не користуватися енергоємними приладами в пікові години, тобто з 06:00 до 09:00 та з 17:00 до 23:00. Вмикати такі прилади енергетики рекомендують вночі з 23:00 до 6:00, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко вважає, що забезпечити стабільне електропостачання в Україні протягом наступних трьох місяців вдасться навряд чи. На його думку, відключення можуть повернути в будь-який день.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті запустили першу вітрову станцію. Вона може забезпечити електроенергією до трьох тисяч домогосподарств.