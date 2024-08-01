Запуск першої вітрової електростанції на Закарпатті — відомі деталі

Вітрова електростанція на Закарпатті. Фото: скриншот з відео

На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію. Один такий вітряк може забезпечити електроенергією до 3000 домогосподарств.

Про це повідомив заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій та Енергетика Закарпаття.

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"На Закарпатті запустили першу вітрову електростанцію (ВЕС). Вона оснащена турбіною потужністю 4,8 мВт. На цей момент ВЕС працює у тестовому режимі з потужністю 1,8 мВт", — розповів Тарабій.

Зазначається, що один такий вітряк може забезпечити електроенергією до 3000 домогосподарств. Станом на 31 липня вже вдалося виробити 98 тисяч кВт-год електроенергії.

"Цей проєкт є важливим кроком для Закарпатської області, яка прагне до розвитку відновлюваних джерел енергії та енергетичної децентралізації", — наголосили в Енергетиці Закарпаття.

Нагадаємо, 1 серпня, відключень світла по Україні не планується. Водночас українців активно просять зменшити обсяг споживання електроенергії у пікові години.

Своєю чергою, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися, однак попередив про ймовірну загрозу нових російських обстрілів.

Також ми писали, що Міненерго повідомило, що ворог почав активізувати ІПСО про ситуацію в енергосистемі України, а також про залякування українців тривалими відключеннями світла та брехнею, що Україна експортує електроенергію за кордон.