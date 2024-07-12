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Укрнефтебурение хочет возобновить добычу газа на Сахалинском месторождении

12 июля 2024 23:21
Валерия Барановская - редактор
Укрнефтебурение работает над восстановлением добычи газа на Сахалинском месторождении
Сахалинское месторождение. Фото: UNB, Facebook
Валерия Барановская - редактор

Укрнефтебурение вместе с Укрнефтью и АРМА работают над восстановлением добычи газа на Сахалинском месторождении. Они инициировали изменения в законодательство, позволяющие добычу без специального разрешения во время военного положения.

Об этом сообщили пресс-служба Укрнефтебурения.

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Укрнефтебурение работает над восстановлением добычи на Сахалинском месторождении

Укрнефтебурение вместе с управляющим Укрнафтой и при содействии агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) активно работают над восстановлением добычи природного газа на Сахалинском месторождении на законных основаниях. Агентство уже инициировало изменения в Кодекс Украины о недрах, разрешающих добычу газа без специального разрешения во время военного положения.

Ранее корпоративные права Укрнефтебурения были арестованы и переданы АРМА, избравшей ПАО "Укрнафта" новым управляющим. В июне 2023 г. был заключен договор на управление корпоративными правами, и с июля новый менеджмент приступил к работе.

Международные аудиторы Crowe Erfolg подтвердили эффективность нового руководства: среднесуточная добыча газа и объем газа в подземных хранилищах существенно выросли, а прибыль компании значительно увеличилась.

"Среднесуточная добыча газа выросла с 1,262 млн кубометров до 1,560 млн кубометров. Среднесуточная добыча углеводородов выросла со 124 тонн до 164 тонн. С 1 января по 12 июля 2023 года чистая прибыль "Укрнефтебурения" составила 186 млн грн 31 декабря 2023 года компания получила прибыль в размере 831 млн грн", — говорится в сообщении.

Однако остановка деятельности Укрнефтебурения из-за решения суда об аннулировании спецразрешения привела к уменьшению общеукраинской добычи газа и финансовым потерям для государства. В настоящее время АРМА и Укрнафта обратились в Офис генпрокурора, Совет национальной безопасности и обороны и подали кассационную жалобу в Верховный суд для разрешения этой ситуации.

"Сейчас идет системная работа по восстановлению восстановления добычи углеводородов на Сахалинском месторождении и принимаются дополнительные меры во избежание негативных последствий для государства и населения", — говорится в сообщении.

Напомним, Укрнефть приступила к бурению скважины на западе Украины. Известно, что ее проектная глубина составляет 2754 метра.

Ранее мы писали, что часть украинцев следующего отопительного сезона 2024-2025 будет обеспечена газом , ведь государство позаботится об уязвимых категориях населения. Речь идет об обеспечении сжиженным бытовым газом.

АРМА Украина газ добыча Укрнафта Укргаздобыча война в Украине

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