Расширение полномочий Общественного совета при АРМА — Кабмин разработал законопроект

Заседание Кабмина. Фото: Кабмин

Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который усилит контрольные полномочия Общественного совета при АРМА. Документ получил регистрационный номер 11 397.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в понедельник, 8 июля.

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Правительство разработало проект Закона "О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" об усилении контрольных полномочий Общественного совета". Он предусматривает предоставление Общественному совету при АРМА:

определять не менее 40 процентов состава конкурсной комиссии по отбору членов Общественного совета в Национальном агентстве;

определять не менее 40 процентов состава дисциплинарной комиссии Национального агентства для определения членов Общественного совета;

обеспечивать общественный надзор за законностью и прозрачностью при определении управляющих активами, в частности через определение членов Общественного совета, участвующих в определении управляющих активами;

организовывать общественный надзор за законностью и прозрачностью определения реализации активов и эффективности управления активами;

выбирать участников Общественного совета, участвующих в оценке эффективности управления активами, которые были арестованы и переданы в управление;

назначать представителей Общественного совета для участия в заседаниях межведомственной комиссии по реализации активов;

давать выводы для включения в ежегодный отчет о деятельности Национального агентства.

Ранее на заседании Кабинета министров одобрили в должности двух заместителей министра обороны. Ими стали Анатолий Клочко и Александр Сергей.

Напомним, Кабинет Министров Украины увеличил количество бронирований от мобилизации для чиновников и работников государственных предприятий. У рабочей группы теперь есть полномочия подавать министру обороны Рустему Умерову предложения по увеличению объемов такого бронирования.