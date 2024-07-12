Укрнафтобуріння працює над відновленням видобутку газу на Сахалінському родовищі

Сахалінське родовище. Фото: UNB, Facebook

Укрнафтобуріння разом з Укрнафта та АРМА працюють над відновленням видобутку газу на Сахалінському родовищі. Вони зініціювали зміни до законодавства, які дозволять видобуток без спеціального дозволу під час воєнного стану.

Про це повідомили пресслужба Укрнафтобуріння.

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Укрнафтобуріння працює над відновленням видобутку на Сахалінському родовищі

Укрнафтобуріння разом з управителем Укрнафта та за сприяння агенства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) активно працюють над відновленням видобутку природного газу на Сахалінському родовищі на законних підставах. Агентство вже ініціювало зміни до Кодексу України про надра, що дозволяють видобуток газу без спеціального дозволу під час воєнного стану.

Раніше корпоративні права Укрнафтобуріння були арештовані та передані АРМА, яка обрала ПАТ "Укрнафта" новим управителем. У червні 2023 року було укладено договір на управління корпоративними правами, і з липня новий менеджмент приступив до роботи.

Міжнародні аудитори Crowe Erfolg підтвердили ефективність нового керівництва: середньодобовий видобуток газу та обсяги газу в підземних сховищах суттєво зросли, а прибуток компанії значно збільшився.

"Середньодобовий видобуток газу зріс з 1,262 млн кубометрів до 1,560 млн кубометрів. Середньодобовий видобуток вуглеводнів зріс зі 124 тонн до 164 тонн. З 1 січня до 12 липня 2023 чистий прибуток "Укрнафтобуріння" становив 186 млн грн, після передачі в управління з 12 липня до 31 грудня 2023 компанія отримала прибуток в розмірі 831 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Однак зупинка діяльності Укрнафтобуріння через рішення суду про анулювання спецдозволу призвела до зменшення загальноукраїнського видобутку газу та фінансових втрат для держави. Наразі АРМА та Укрнафта звернулися до Офісу генпрокурора, Ради національної безпеки та оборони і подали касаційну скаргу до Верховного суду для вирішення цієї ситуації.

"Наразі триває системна робота щодо відновлення відновлення видобутку вуглеводнів на Сахалінському родовища і вживаються додаткові заходи з метою уникнення негативних наслідків для держави та населення", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Укрнафта розпочала буріння свердловини на заході України. Відомо, що її проєктна глибина становить 2754 метри.

Раніше ми писали, що частина українців наступного опалювального сезону 2024-2025 буде забезпечена газом, адже держава подбає про уразливих категорій населення. Йдеться про забезпечення побутовим зрідженим газом.