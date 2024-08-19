Укрпочта выпустила новую марку о медиках – где купить и сколько стоит

Очередь за марками возле здания Главпочтамта в Киеве. Фото: Роман Петушков/Апостроф



Укрпошта в понедельник, 19 августа, открыла предзаказ на новую свою почтовую марку. Она посвящена 33-й годовщине Независимости Украины, и будет называться "Все будет UA".

Об этом заявил генеральный директор Укрпошти Игорь Смилянский.

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Автор иллюстрации украинский иллюстратор Никита Титов, ранее создававший дизайн для другой марки Укрпошти — "Передовая" в 2020 году, которую посвятили украинским военным на востоке Украины и врачам, работающим во времена пандемии коронавируса.

Марка Укрпочты "Все будет UA". Источник: Telegram Игоря Смилянского

Сама марка посвящена 33 Дню Независимости Украины 24 августа, а предзаказать ее можно будет с 19 августа. У самого блока есть восемь марок, а в продажу она поступит 23 августа.

"Мы в Укрпоште придерживаемся традиции фиксировать историю и подсвечивать то, что чувствует нация и то, к чему мы все стремимся. Мы точно знаем, что победа за Украиной. И да, этот выпуск об оптимизме, настроении и вере", — подчеркнул руководитель Укрпошти.

Скриншот поста Смелянского

Предзаказ марки доступен по ссылке.