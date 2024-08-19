Укрпочта выпустила новую марку о медиках – где купить и сколько стоит

Укрпошта выпускает новую марку в честь Дня Независимости Украины — где ее приобрести
Укрпошта в понедельник, 19 августа, открыла предзаказ на новую свою почтовую марку. Она посвящена 33-й годовщине Независимости Украины, и будет называться "Все будет UA".
Об этом заявил генеральный директор Укрпошти Игорь Смилянский.
Укрпошта представила новую почтовую марку
Автор иллюстрации украинский иллюстратор Никита Титов, ранее создававший дизайн для другой марки Укрпошти — "Передовая" в 2020 году, которую посвятили украинским военным на востоке Украины и врачам, работающим во времена пандемии коронавируса.
Сама марка посвящена 33 Дню Независимости Украины 24 августа, а предзаказать ее можно будет с 19 августа. У самого блока есть восемь марок, а в продажу она поступит 23 августа.
"Мы в Укрпоште придерживаемся традиции фиксировать историю и подсвечивать то, что чувствует нация и то, к чему мы все стремимся. Мы точно знаем, что победа за Украиной. И да, этот выпуск об оптимизме, настроении и вере", — подчеркнул руководитель Укрпошти.
Предзаказ марки доступен по ссылке.
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