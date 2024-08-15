Укрпочта может открыться в российском городе Суджа – что известно

Передвижные отделения Укрпочты. Фото: Укрпочта

Украинские защитники заняли город Суджа в Курской области России. В то же время, компания "Укрпочта" уже заявила о готовности открыть свое отделение в российском населенном пункте.

Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский в комментарии Интерфакс-Украина.

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По словам гендиректора, "Укрпочта" откроет свое отделение в Судже, если получит указания штаба по работе на освобожденных территориях при Кабмине. В то же время, для компании необходимо соблюдение двух главных условий:

обеспечение безопасности сотрудников компании;

наличие источников финансирования

Что касается безопасности, то речь идет не о гарантировании 100%, ведь и в Украине это невозможно, а о приемлемом уровне риска.

Что касается финансирования, то источниками выплат пенсий или гуманитарной или социальной помощи на территории Курской могут быть заморожены средства Российской Федерации.

"В этом случае мы открываем и доставляем, или доставляем передвижными отделениями. Возможно, потребуется новый тип передвижного отделения — что-то вроде машины "Козак", — предположили в компании.