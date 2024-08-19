Укрпошта випустила нову марку до Дня Незалежності України — де купити та скільки коштує

Укрпошта випускає нову марку на честь Дня Незалежності України — де її придбати
Укрпошта у понеділок, 19 серпня, відкрила передзамовлення на нову свою поштову марку. Вона присвячена 33-й річниці Незалежності України, та матиме назву "Все буде UA".
Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Укрпошта представила нову поштову марку
Автор ілюстрації український ілюстратор Микита Тітов, який раніше створював дизайн для іншої марки "Укрпошти" — "Передова" у 2020 році, яку присвятили українським військовим на сході України та лікарям, які працюють у часи пандемії коронавірусу.
Саму марка присвячена 33 Дню Незалежності України 24 серпня, а передзамовити її можна буде з 19 серпня. Сам блок має вісім марок, а у продаж вона надійде 23 серпня.
Передзамовити марку можна за посиланням.
"Ми в "Укрпошті" дотримуємося традиції фіксувати історію та підсвічувати те, що відчуває нація та те, до чого ми усі прагнемо. Ми точно знаємо, що перемога за Україною. І так, цей випуск про оптимізм, настрій і віру", — наголосив очільник "Укрпошти".
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