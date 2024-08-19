Укрпошта випустила нову марку до Дня Незалежності України — де купити та скільки коштує

Черга за марками біля будівлі Головпоштамту у Києві. Фото: Роман Пєтушков/Апостроф



Укрпошта у понеділок, 19 серпня, відкрила передзамовлення на нову свою поштову марку. Вона присвячена 33-й річниці Незалежності України, та матиме назву "Все буде UA".

Про це заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Читайте також:

Укрпошта представила нову поштову марку

Автор ілюстрації український ілюстратор Микита Тітов, який раніше створював дизайн для іншої марки "Укрпошти" — "Передова" у 2020 році, яку присвятили українським військовим на сході України та лікарям, які працюють у часи пандемії коронавірусу.

Марка Укрпошти "Все буде UA". Джерело: Telegram Ігоря Смілянського

Саму марка присвячена 33 Дню Незалежності України 24 серпня, а передзамовити її можна буде з 19 серпня. Сам блок має вісім марок, а у продаж вона надійде 23 серпня.

Передзамовити марку можна за посиланням.

"Ми в "Укрпошті" дотримуємося традиції фіксувати історію та підсвічувати те, що відчуває нація та те, до чого ми усі прагнемо. Ми точно знаємо, що перемога за Україною. І так, цей випуск про оптимізм, настрій і віру", — наголосив очільник "Укрпошти".