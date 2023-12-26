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Укрпочта впервые доставила посылки по железной дороге из-за границы

26 декабря 2023 13:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Укрпочта впервые доставила посылки по железной дороге из-за границы
Международные посылки, которые Укрпочта доставила по железной дороге. Фото: Укрпочта
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Национальный оператор "Укрпочта" в сотрудничестве с иностранными коллегами внедряют новое логистическое решение для доставки в Украину — по железной дороге. Теперь блокада границы не будет влиять на скорость доставки посылок.

Об этом сообщает Укрпочта.

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Так, Укрпочта и Национальная почта Эстонии Omniva в сотрудничестве со словацкой компанией Interport и Укрзализныцей внедряют новое логистическое решение по доставке импортной международной почты в Украину.

"Теперь блокады на границах с Польшей и Словакией и значительные очереди на открытых автомобильных пунктах пропуска не будут влиять на доставку международных заказов", — говорится в сообщении.

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Доставленые посылки. Фото: Укрпочта

Отмечается, что в отличие от автомобильных путей, железной дорогой посылки преодолевают границу за сутки.

Известно, что в первой тестовой доставке в Украину по железной дороге прибыли три вагона из почти 80 тыс. посылок клиентов из мировых маркетплейсов, которые уже разъезжаются к получателям в Украине.

А новое транспортное решение позволит компаниям не зависеть от ситуации на границе и доставлять любые посылки клиентов Укрпочты.

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Скриншот сообщения Укрпочты

Напомним, что на польско-украинской границе продолжается блокада. При этом на большинстве КПП пропуск легковых машин и автобусов осуществляется через систему электронной очереди, но пешеходы могут пересекать границу через КПП "Шегини".

Также мы писали, что польские фермеры завершили блокаду перед пунктом пропуска на границе с Украиной "Медика — Шегини". Акция завершилась 24 декабря в 09:30.

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