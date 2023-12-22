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Укрпошта презентувала марку до 950-річчя Успенського собору Києво-Печерської Лаври

22 грудня 2023 12:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укрпошта презентувала марку до 950-річчя Успенського собору Києво-Печерської Лаври
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та нові марки. Фото: t.me/igorsmelyansky
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 22 грудня, Укрпошта презентувала різдвяну марку. Вона присвячена 950-річчю Успенського собору Києво-Печерської Лаври. 

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Нова різдвяна марка

Її запуск відбудеться в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. 

"Разом з митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм та, вперше за довгі роки, зробимо це напередодні Різдва. Як і вперше Православна церква України відсвяткує головне зимове свято в Лаврі", — наголосив Смілянський.

Він наголосив, що Укрпошта пишається бути частиною цієї історії. Смілянський подякував художнику Миколаю Кочубею та команді, які зробили ще один твір українського мистецтва.

Унікальні номерні папки з набором різдвяної марки доступні у відділеннях Укрпошти на онлайн. Смілянський зазначив, що серія лімітована.

Нагадаємо, Укрпошта та Укрзалізниця об'єдналися та організували різдвяну акцію для військових. Відтак, пасажири, які їдуть поїздами, можуть написати для наших захисників лист та покласти його у спеціальну скриньку "Залізна пошта".

Також ми писали, що українські пенсіонери зможуть обміняти п'ять ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи. Така акція діє з 5 грудня у відділеннях Укрпошти.

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