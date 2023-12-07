Укрзализныця будет переправлять через границу с Польшей поезда с фурами
Укрзализныця будет массово переправлять через украинско-польскую границу контрейлерные поезда с грузовиками. В настоящее время таможенники Польши уже проводят проверку нагруженного 23 фурами тестового контрейлерного поезда из Украины.
Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.
Задержка украинского контрейлерного поезда
В сети распространили видео, на котором видно, как украинский поезд с грузовиками двигается по железной дороге. Ткачев подтвердил информацию, что это украинский состав и добавил, что таким образом можно решить проблему блокады КПП на границе с Польшей.
Сейчас уже идет проверка польскими таможенниками поезда. Однако они задерживают перевозку. Пограничники стремятся полностью определить габариты грузов и наличие горючего у них.
"Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом (пункт пропуска на украинско-польской границе "Изов-Хрубешув" — ИФ-У). У нас уже есть загруженные 23 вагона контрейлерные с фурами", — отметил Ткачев.
Проверка поезда польскими таможенниками
Ткачев заявил, что все технические требования Польши разрешаются сейчас в сотрудничестве с Украиной. Таможенники хотят подробно согласовать габариты грузов и наличие топлива внутри фур.
"В ближайшее время эти вопросы мы будем пытаться решить, чтобы его пропустили. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке. Оператором таких грузоперевозок по железной дороге будет Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лески", — добавил Ткачев.
Напомним, Укрзализныця начала безостановочный пропуск поездов на участке Джурджулешты – Этулия. Известно, что первый тестовый рейс прошел 1 декабря и все прошло удачно.
Добавим, западная помощь для Вооруженных сил Украины задерживается на польско-украинской границе из-за забастовки польских водителей. В Украину не могут въехать дроны, пикапы и разнообразная электроника.
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