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Укрзализныця будет переправлять через границу с Польшей поезда с фурами

7 декабря 2023 16:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Укрзализныця будет переправлять через границу с Польшей поезда с фурами
Поезд с фурами. Иллюстративное фото: Минобразования Украины
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Укрзализныця будет массово переправлять через украинско-польскую границу контрейлерные поезда с грузовиками. В настоящее время таможенники Польши уже проводят проверку нагруженного 23 фурами тестового контрейлерного поезда из Украины.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

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Задержка украинского контрейлерного поезда

В сети распространили видео, на котором видно, как украинский поезд с грузовиками двигается по железной дороге. Ткачев подтвердил информацию, что это украинский состав и добавил, что таким образом можно решить проблему блокады КПП на границе с Польшей.

Сейчас уже идет проверка польскими таможенниками поезда. Однако они задерживают перевозку. Пограничники стремятся полностью определить габариты грузов и наличие горючего у них.

"Сейчас у нас стоит груженый поезд на переходе с Хрубешувом (пункт пропуска на украинско-польской границе "Изов-Хрубешув" — ИФ-У). У нас уже есть загруженные 23 вагона контрейлерные с фурами", — отметил Ткачев.

Проверка поезда польскими таможенниками

Ткачев заявил, что все технические требования Польши разрешаются сейчас в сотрудничестве с Украиной. Таможенники хотят подробно согласовать габариты грузов и наличие топлива внутри фур.

"В ближайшее время эти вопросы мы будем пытаться решить, чтобы его пропустили. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке. Оператором таких грузоперевозок по железной дороге будет Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лески", — добавил Ткачев.

Напомним, Укрзализныця начала безостановочный пропуск поездов на участке Джурджулешты – Этулия. Известно, что первый тестовый рейс прошел 1 декабря и все прошло удачно.

Добавим, западная помощь для Вооруженных сил Украины задерживается на польско-украинской границе из-за забастовки польских водителей. В Украину не могут въехать дроны, пикапы и разнообразная электроника.

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