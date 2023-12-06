На кордоні польські водії не пропускають допомогу для ЗСУ

Протести на кордоні з Польщею. Фото: Поліція Польщі

Західна допомога для Збройних сил України затримується на польсько-українському кордоні через страйк польських водіїв. До України не можуть в'їхати дрони, пікапи та різноманітна електроніка.

Про це повідомляє Sky News.

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Серед тисяч фур, які були заблоковані на польсько-українському кордоні, знаходяться вантажівки з допомогою від благодійних та некомерційних організацій. Ця допомога містить важливі поставки дронів, електроніки та пікапів.

В даний момент волонтерські організації намагаються домовитися з польським урядом, щоб дозволити вільний проїзд їхньої допомоги.

Нагадаємо, в Міністерстві інфраструктури Польщі заявили про кроки для часткового зняття блокади на кордоні з України. Також відомство звернулося до Єврокомісії з проханням створити комітет для перевірки дії угоди між Україною та ЄС про призупинення обов'язків отримання водіями дозволів.

Додамо, Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеан прокоментувала блокаду польсько-українського кордону. За її словами, Україна та ЄС не можуть бути "заручниками" польських далекобійників.