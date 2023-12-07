Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Укрзалізниця переправлятиме через кордон з Польщею потяги з фурами arrow

Укрзалізниця переправлятиме через кордон з Польщею потяги з фурами

7 грудня 2023 16:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Укрзалізниця переправлятиме через кордон з Польщею потяги з фурами
Потяг з фурами. Ілюстративне фото: Міносвіти України
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Укрзалізниця буде масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з вантажівками. Наразі митники Польщі вже проводять перевірку навантаженого 23 фурами тестового контрейлерного потяга з України.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

Читайте також:

Затримка українського контрейлерного потяга

У мережі поширили відео, на якому видно, як український потяг з вантажівками рухається залізницею. Ткачов підтвердив інформацію, що це український потяг і додав, що таким чином можливо вирішити проблему блокади КПП на кордоні з Польщею.

Зараз вже триває перевірка польськими митниками потяга. Однак, вони затримують перевезення. Зазначається, що прикордонники прагнуть повністю визначити габарити вантажів та наявність пального у них. 

"Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ізов-Хрубешув" — ІФ-У). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", — зазначив Ткачов.

Перевірка потяга польськими митниками

Ткачов заявив, що усі технічні вимоги Польщі вирішуються зараз у співпраці з Україною. Митники хочуть детально узгодити габарити вантажів та наявність палива всередині фур.

"Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку. Оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски", — додав Ткачов.

Нагадаємо, Укрзалізниця почала беззупинковий пропуск поїздів на ділянці Джурджулешти — Етулія. Відомо, що перший тестовий рейс відбувся 1 грудня і все пройшло вдало. 

Додамо, західна допомога для Збройних сил України затримується на польсько-українському кордоні через страйк польських водіїв. До України не можуть в'їхати дрони, пікапи та різноманітна електроніка.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі