Укрзалізниця переправлятиме через кордон з Польщею потяги з фурами

Потяг з фурами. Ілюстративне фото: Міносвіти України

Укрзалізниця буде масово переправляти через українсько-польський кордон контрейлерні поїзди з вантажівками. Наразі митники Польщі вже проводять перевірку навантаженого 23 фурами тестового контрейлерного потяга з України.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

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Затримка українського контрейлерного потяга

У мережі поширили відео, на якому видно, як український потяг з вантажівками рухається залізницею. Ткачов підтвердив інформацію, що це український потяг і додав, що таким чином можливо вирішити проблему блокади КПП на кордоні з Польщею.

Зараз вже триває перевірка польськими митниками потяга. Однак, вони затримують перевезення. Зазначається, що прикордонники прагнуть повністю визначити габарити вантажів та наявність пального у них.

"Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Ізов-Хрубешув" — ІФ-У). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", — зазначив Ткачов.

Перевірка потяга польськими митниками

Ткачов заявив, що усі технічні вимоги Польщі вирішуються зараз у співпраці з Україною. Митники хочуть детально узгодити габарити вантажів та наявність палива всередині фур.

"Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку. Оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски", — додав Ткачов.

Нагадаємо, Укрзалізниця почала беззупинковий пропуск поїздів на ділянці Джурджулешти — Етулія. Відомо, що перший тестовий рейс відбувся 1 грудня і все пройшло вдало.

Додамо, західна допомога для Збройних сил України затримується на польсько-українському кордоні через страйк польських водіїв. До України не можуть в'їхати дрони, пікапи та різноманітна електроніка.