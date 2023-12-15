Укрзалізниця построила первый зерновоз для путей европейских железных дорог

Новый зерновоз от Укрзалізниці. Фото: скриншот

В Укрзалізниці построили свой первый зерновоз, приспособленный для перевозки грузов по Украине и железными дорогами 1435 стран Евросоюза. Большинство комплектующих и материалов в поезде — отечественного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

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Как отмечается, новый поезд поможет быстро увеличить объемы украинского экспорта.

"Чтобы наращивать объемы экспорта, должны не только перестраивать пограничную инфраструктуру, но и обновлять качественно подвижный состав. Впервые в истории Украины изготовили зерновоз на производственных мощностях Укрзалізниці, максимально приспособленный для перевозки грузов по территории Украины и по путям 1435 стран Европейского Союза", — говорится в сообщении.

Перевозчики добавляют, что новый состав построен на заводах "Укрзалізниці". Большая часть использованных материалов и компонентов — только украинского производства. На всех вагонах учтены все требования, особенности и габарит инфраструктуры. В следующем году их пустят в серию.

"Новый вагон-хоппер для зерна модели 19-8005-У предназначен для перевозки зерна и других сыпучих пищевых грузов. Его грузоподъемность 70 тонн; объем кузова 104 куб.м; 5 загрузочных люков, 6 разгрузочных; конструкционная скорость 120 км/ч ", — рассказали в "Укрзализниці".

Напомним, что ранее с начала декабря в портах Большой Одессы увеличилась выгрузка доставляемого железной дорогой зерна. В среднем за сутки обрабатывается 901 вагон.

Также во время новогодних праздников Укрзалізниця назначила запуск дополнительного поезда, который будет следовать по маршруту Киев-Львов. В пиковые часы будет курсировать двухэтажный электропоезд Skoda.