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Укрзалізниця побудувала перший зерновоз для колій європейських залізниць

15 грудня 2023 23:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Укрзалізниця побудувала перший зерновоз для колій європейських залізниць
Новий зерновоз від Укрзалізниці. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Укрзалізниці побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість комплектуючих і матеріалів в поїзді  — вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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Як зазначається, новітній поїзд допоможе швидко збільшити обсяги українського експорту. 

"Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях "Укрзалізниці", який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу", — йдеться у повідомленні.

Перевізники додають, що новий рухомий склад побудуваний на заводах Укрзалізниці. Більша доля використаних матеріалів та компонентів — тільки українського виробництва. На всіх вагонах враховано всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури. Наступного року їх пустять в серію. 

"Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його вантажність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб.м; 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість 120 км/год", — розповіли в "Укрзалізниці". 

Нагадаємо, що раніше від початку грудня у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження збіжжя, яке доставляється залізницею. В середньому за добу наразі обробляється 901 вагон.

Також під час новорічних свят Укрзалізниця призначила запуск додаткового потяга, який прямуватиме маршрутом Київ-Львів. У пікові години курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.

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