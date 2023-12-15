Укрзалізниця побудувала перший зерновоз для колій європейських залізниць
В Укрзалізниці побудували свій перший зерновоз, який пристосований для перевезення вантажів по Україні та залізницями 1435 країн Євросоюзу. Більшість комплектуючих і матеріалів в поїзді — вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Від Укрзалізниці для єврозалізниці
Як зазначається, новітній поїзд допоможе швидко збільшити обсяги українського експорту.
"Щоб нарощувати обсяги експорту, маємо не тільки розбудовувати прикордонну інфраструктуру, а й оновлювати якісно рухомий склад. Вперше в історії України виготовили зерновоз на виробничих потужностях "Укрзалізниці", який максимально пристосований для перевезення вантажів територією України та колією 1435 країн Європейського Союзу", — йдеться у повідомленні.
Перевізники додають, що новий рухомий склад побудуваний на заводах Укрзалізниці. Більша доля використаних матеріалів та компонентів — тільки українського виробництва. На всіх вагонах враховано всі вимоги, особливості та габарит інфраструктури. Наступного року їх пустять в серію.
"Новий вагон-хопер для зерна моделі 19-8005-У призначений для перевезення зерна та інших сипких харчових вантажів. Його вантажність 70 тонн; об’єм кузова 104 куб.м; 5 завантажувальних люків, 6 розвантажувальних; конструкційна швидкість 120 км/год", — розповіли в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що раніше від початку грудня у портах Великої Одеси збільшилося вивантаження збіжжя, яке доставляється залізницею. В середньому за добу наразі обробляється 901 вагон.
Також під час новорічних свят Укрзалізниця призначила запуск додаткового потяга, який прямуватиме маршрутом Київ-Львів. У пікові години курсуватиме двоповерховий електропоїзд Skoda.
Читайте Новини.LIVE!