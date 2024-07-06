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Укрзализныця расширила возможности для срочных поездок военных — о чем идет речь

6 июля 2024 16:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрзализныця расширила приоритетное бронирование для военных — что изменится с 8 июля
Поезд Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Укрзализныця расширила перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военных. К тому же увеличится временной горизонт для покупки таких билетов.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в субботу, 6 июля.

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Государственный перевозчик расширяет перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих через сервис, что позволит покрывать большую часть потребности в билетах для срочных командировок из/в прифронтовые регионы.

Укрзализныця также адаптирует "горизонт" бронирования билетов. С 8 июля оформить заявку можно будет в период от пяти суток до рейса — до непосредственно дня отправки. 

"Делаем это, чтобы обеспечить тем, кто воюет за нас с оружием в руках, возможность увидеть близких в очень короткий отпуск или решить срочные дела, поэтому напоминаем: для плановых поездок (с горизонтом планирования более пяти суток) есть сервис мониторинга билетов с автовыкупом в приложении", — говорится в сообщении.

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Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, Укрзализныця планирует полностью изменить тарифную модель, действовавшую с 1997 года. Иначе компании грозят миллионные убытки.

Ранее Укрзализныця сменила время начала онлайн-продаж для международных поездов. Однако время начала продаж билетов на внутренние рейсы остается без изменений.

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