В Укрзалізниці анонсували зміни в процесі купівлі білетів за кордон

Укрзалізниця змінила час відкриття онлайн-продажів квитків за кордон
Укрзалізниця змінила час початку онлайн-продажів для міжнародних поїздів. Проте час початку продажів квитків на внутрішні рейси залишається без змін.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у середу, 3 липня.
Зміни в купівлі міжнародних квитків
Рішення про зміну прийняте з метою стабілізації роботи перевантаженого додатка. Завтра почне діяти новий графік продажів:
- Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) — початок продажів о 09:00 з глибиною на 20 діб до дати відправлення;
- Словацький та австрійський напрямки — початок о 08:00 з глибиною на 20 діб;
- Молдовський напрямок — початок о 08:00 з глибиною на 30 діб.
Усі продажі одночасно розпочнуться на вебсайті Укрзалізниці і у мобільному додатку. Внутрішні рейси, як і раніше, будуть доступні для бронювання з 08:00.
Також Укрзалізниця почала поетапне перенесення продажу квитків на новий сайт. Міжнародні квитки на попередньому сайті стануть недоступні.
Ці зміни сприятимуть зменшенню навантаження на системи залізниці в пікові періоди, що зробить користування більш зручним і швидшим.
Раніше Укрзалізниця оголосила про намір оновити правила перевезення тварин. У компанії запевнили, що при цьому неодмінно врахують інтереси тих, хто почуватиметься некомфортно через присутність пухнастих супутників.
Також ми писали, що в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.
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