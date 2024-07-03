В Укрзалізниці анонсували зміни в процесі купівлі білетів за кордон

Каса вокзалу. Фото: Слово і діло

Укрзалізниця змінила час початку онлайн-продажів для міжнародних поїздів. Проте час початку продажів квитків на внутрішні рейси залишається без змін.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у середу, 3 липня.

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Зміни в купівлі міжнародних квитків

Рішення про зміну прийняте з метою стабілізації роботи перевантаженого додатка. Завтра почне діяти новий графік продажів:

Польський напрямок (Перемишль, Дорохуськ, Хелм, Варшава) — початок продажів о 09:00 з глибиною на 20 діб до дати відправлення;

Словацький та австрійський напрямки — початок о 08:00 з глибиною на 20 діб;

Молдовський напрямок — початок о 08:00 з глибиною на 30 діб.

Зміни в купівлі міжнародних квитків. Фото: Укрзалізниця

Усі продажі одночасно розпочнуться на вебсайті Укрзалізниці і у мобільному додатку. Внутрішні рейси, як і раніше, будуть доступні для бронювання з 08:00.

Також Укрзалізниця почала поетапне перенесення продажу квитків на новий сайт. Міжнародні квитки на попередньому сайті стануть недоступні.

Ці зміни сприятимуть зменшенню навантаження на системи залізниці в пікові періоди, що зробить користування більш зручним і швидшим.

Раніше Укрзалізниця оголосила про намір оновити правила перевезення тварин. У компанії запевнили, що при цьому неодмінно врахують інтереси тих, хто почуватиметься некомфортно через присутність пухнастих супутників.

Також ми писали, що в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.