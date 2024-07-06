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Укрзалізниця розширила можливості для термінових поїздок військових — про що йдеться

6 липня 2024 16:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Укрзалізниця розширила пріоритетне бронювання для військових — що зміниться з 8 липня
Потяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Укрзалізниця розширила перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військових. До того ж збільшиться часовий горизонт для купівлі таких квитків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у суботу, 6 липня.

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Державний перевізник розширює перелік поїздів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через сервіс, що дозволить покривати більшу частину потреби в квитках для термінових відряджень з/до прифронтових регіонів. 

Укрзалізниця також адаптує "горизонт" бронювання квитків. З 8 липня оформити заявку можна буде в період від п'яти діб до рейсу — до безпосередньо дня відправки. 

"Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад п'ять діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, Укрзалізниця планує повністю змінити тарифну модель, яка діяла з 1997 року. Інакше компанії загрожують мільйонні збитки.

Раніше Укрзалізниця змінила час початку онлайн-продажів для міжнародних поїздів. Проте час початку продажів квитків на внутрішні рейси залишається без змін.

поїздки Укрзалізниця ЗСУ українці Україна військові квитки

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