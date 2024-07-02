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Укрзализныця запустит грузовые перевозки в крупнейший внутренний речной порт Европы

2 июля 2024 22:28
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Бригадир София
редактор
Укрзализныця запустит контейнерные поезда в Германию
Контейнерный поезд. Фото: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Укрзализныця планирует запустить регулярные грузовые поезда между Украиной и немецким портом Дуйсбург. Компания уже подписала меморандум с Duisburger Hafen Aktiengesellschaft.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ во вторник, 2 июля.

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В сотрудничестве с крупнейшим в мире речным портом Укрзализныця внедряет новый сервис door to door для клиентов из Украины и Европы. Первый поезд из терминала ЦТС Лески в порт Дуйсбург планируют отправить этим летом.

Все грузы, перевозимые железнодорожным или автомобильным транспортом, будут приняты для перевозки. Выбирая нашу новую услугу, клиент может с легкостью предусмотреть окончательные расходы по перевозке и срокам доставки, поскольку поезда не будут стоять в очередях на границе. Хотя порт расположен далеко от моря, грузы отправляются в страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

Ранее Укрзализныця объявила о намерении обновить правила перевозки животных. В компании заверили, что при этом обязательно учтут интересы тех, кто будет чувствовать себя некомфортно из-за присутствия пушистых спутников.

Также мы писали, что в Укрзализныце заявили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой. Поэтому компания отдельно создала предприятие "Энерго" для энергогенерации.

Германия Укрзализныця контейнерные перевозки Украина Европа порт поезда поезд

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