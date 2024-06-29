Відключення світла в Україні — які наслідки для руху потягів Укрзалізниці

В Укрзалізниці попередили про жорсткі наслідки відключень світла для пасажирів
В Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці в п'ятницю, 28 червня.
Наслідки проблем зі світлом в Україні для Укрзалізниці
У компанії зазначили, що ліміти на електроенергію покривають лише 75% потреб Укрзалізниці для перевезення пасажирів та господарської діяльності.
"За прогнозами, з наближенням осінньо-зимового періоду, посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів", — попередили в Укрзалізниці.
Крім того, там додали, що ситуація зі світлом вплине на побутових споживачів, бо компанія є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання.
Тому створили окрему компанію Укрзалізниці "Енерго" для генерації електроенергії. Вона збудує газові електростанції потужністю до 250 МВт в обласних центрах по всій Україні.
Нагадаємо, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. Наразі тривають ремонти й відновлення енергосистеми.
Також відомі графіки відключення світла на суботу, 29 червня. Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла впродовж всієї доби з 00:00 до 24:00.
Читайте Новини.LIVE!