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В Укрзалізниці попередили про жорсткі наслідки відключень світла для пасажирів

29 червня 2024 02:44
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Інна Буряк
редактор
Відключення світла в Україні — які наслідки для руху потягів Укрзалізниці
Пасажири в потязі Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці в п'ятницю, 28 червня.

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У компанії зазначили, що ліміти на електроенергію покривають лише 75% потреб Укрзалізниці для перевезення пасажирів та господарської діяльності.

"За прогнозами, з наближенням осінньо-зимового періоду, посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів", — попередили в Укрзалізниці.

Крім того, там додали, що ситуація зі світлом вплине на побутових споживачів, бо компанія є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання.

Тому створили окрему компанію Укрзалізниці "Енерго" для генерації електроенергії. Вона збудує газові електростанції потужністю до 250 МВт в обласних центрах по всій Україні.

Нагадаємо, що директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко розповів, коли зменшаться відключення світла. Наразі тривають ремонти й відновлення енергосистеми. 

Також відомі графіки відключення світла на суботу, 29 червня. Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла впродовж всієї доби з 00:00 до 24:00. 

Укрзалізниця
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потяг

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