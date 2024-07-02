Укрзалізниця запустить контейнерні поїзди до Німеччини

Контейнерний потяг. Фото: УНІАН

Укрзалізниця планує запустити регулярні вантажні поїзди між Україною та німецьким портом Дуйсбург. Компанія вже підписала меморандум з Duisburger Hafen Aktiengesellschaft.

Про це повідомила пресслужба УЗ у вівторок, 2 липня.

Читайте також:

Укрзалізниця запускає вантажні перевезення до Німеччини

У співпраці з найбільшим у світі річковим портом Укрзалізниця впроваджує новий сервіс door to door для клієнтів з України та Європи. Перший поїзд з терміналу ЦТС Ліски до порту Дуйсбург планується відправити цього літа.

Усі вантажі, що перевозяться залізничним або автомобільним транспортом, будуть прийняті для перевезення. Вибираючи нашу нову послугу, клієнт може з легкістю передбачити остаточні витрати на перевезення та терміни доставки, оскільки поїзди не будуть стояти у чергах на кордоні. Хоча порт розташований далеко від моря, вантажі відправляються до країн Європи, Близького Сходу та Африки.

Раніше Укрзалізниця оголосила про намір оновити правила перевезення тварин. У компанії запевнили, що при цьому неодмінно врахують інтереси тих, хто почуватиметься некомфортно через присутність пухнастих супутників.

Також ми писали, що в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі потягів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.